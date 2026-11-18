Ragusa. Riaperte le iscrizioni per l’offerta educativa “Spazio Gioco”

Ragusa, 18 novembre 2026 – Sono riaperte le iscrizioni per l’offerta educativa “Spazio Gioco”, pensata per bambini tra i 18 e i 36 mesi e nata per valorizzare i primi anni di vita rimuovendo gli squilibri economici e sociali.

Scopo del servizio è infatti quello di sostenere le famiglie promuovendo lo sviluppo del bambino in un contesto organizzato, protetto e affidato a personale educativo qualificato nelle ore pomeridiane, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì.

Il servizio sarà realizzato negli asili comunali. Queste le strutture con posti ancora disponibili:

– Nido d’Infanzia Don Luigi Giussani, Via Australia

– Nido d’Infanzia Prof. Totò Stella, Via Carducci n. 236

– Nido d’Infanzia San Giovanni, Via Ecce Homo n. 98

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti o domiciliati nel Comune di Ragusa, e anche i non residenti, purché uno dei genitori svolga la propria attività lavorativa prevalentemente nel Comune di Ragusa.

Si precisa che gli utenti che già usufruiscono del servizio asili nido mattutino non potranno usufruire dell’offerta educativa “Spazio Gioco”.

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale al link

https://www.comune.ragusa.it/it/news/riapertura-delle-iscrizioni-a-spazio-gioco

e dovrà essere inoltrata all’Ufficio Protocollo alla mail

ufficio.protocollo@comune.ragusa.it o protocollo@pec.comune.ragusa.it

oppure consegnata brevi manu al medesimo ufficio.

Per informazioni sulla compilazione della domanda, l’Ufficio Gestione Asili Nido è disponibile ai numeri 0932/676875 – 676419 – 676472 e alla mail

asili.nido@comune.ragusa.it

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