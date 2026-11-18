Paura lungo la statale 115 Ragusa-Modica: autocarro in fiamme vicino al passaggio a livello

RAGUSA, 18 Novembre 2026 –

Momenti di apprensione lungo la strada statale 115, nel tratto che collega Ragusa a Modica, dove un autocarro ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. L’incendio si è sviluppato in prossimità del passaggio a livello, rendendo necessario un rapido intervento dei soccorsi per evitare conseguenze più gravi.

Scattato l’allarme, sul luogo del rogo è giunta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. Data l’entità delle fiamme, i pompieri hanno richiesto il supporto di un ulteriore automezzo per il rifornimento idrico, fondamentale per alimentare le operazioni di spegnimento.

La situazione si è rivelata particolarmente delicata poiché il fuoco ha finito per coinvolgere anche il serbatoio del carburante del mezzo pesante. Per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area stradale, le squadre hanno dovuto fare ricorso all’utilizzo di liquido schiumogeno estinguente.

Complessivamente, per gestire l’emergenza e bonificare il tratto interessato, sono stati impiegati tre mezzi e sette unità dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente non si segnalano feriti, mentre restano attualmente al vaglio dei tecnici le cause che hanno innescato il rogo.

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