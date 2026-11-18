Nasce il movimento «Giarratana Rinasce»: un patto tra generazioni per rilanciare il borgo ibleo

GIARRATANA, 18 Novembre 2026 — Un progetto civico basato sul dialogo tra generazioni per contrastare lo spopolamento e costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile nei monti Iblei. È questo l’obiettivo con cui si presenta alla comunità «Giarratana Rinasce», il nuovo movimento politico-culturale promosso da Franco Vanella.

Al centro del programma c’è quello che i promotori definiscono un «triplo patto generazionale», pensato per coinvolgere direttamente tutti i circa tremila abitanti del centro montano, puntando su ascolto, inclusione e partecipazione attiva, lontano dalle contrapposizioni politiche tradizionali.

La proposta di «Giarratana Rinasce» articola la propria azione su tre direttrici principali, ciascuna rivolta a una specifica fascia della popolazione: la priorità è frenare l’emigrazione e lo spopolamento creando reali opportunità di lavoro, studio, sport e tempo libero sia in paese che nel più ampio comprensorio ibleo. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita e gli spazi di socialità per gli anziani, riconosciuti non solo come destinatari di servizi, ma come custodi della memoria, delle tradizioni e della saggezza della comunità, ancora in grado di offrire un contributo attivo. Per la fascia che rappresenta la spina dorsale lavorativa e dei servizi cittadini, il movimento punta a restituire gratificazione, consapevolezza e una prospettiva di maggiore fiducia verso il futuro.

Sul piano dello sviluppo economico, il movimento propone di partire dalle eccellenze storiche del territorio — dall’agroalimentare al turismo con il relativo indotto, fino all’artigianato e al commercio locale — per proiettarle verso nuovi scenari attraverso la transizione ecologica e tecnologica.

Un passaggio chiave della piattaforma riguarda il superamento dell’isolamento geografico, con la richiesta di un cambio di passo deciso sul fronte dei trasporti, giudicati finora troppo lenti, e delle infrastrutture di comunicazione. L’ambizione dichiarata è trasformare Giarratana in un laboratorio di sviluppo sostenibile replicabile anche in altri piccoli borghi della Sicilia.

«Lo spirito che ha animato la nascita del nostro movimento è scevro da sterili polemiche politiche», spiega Franco Vanella presentando l’iniziativa. «Non abbiamo la presunzione di conoscere a priori le giuste ricette, ma abbiamo la convinzione di poterle scrivere assieme a tutti e tremila i cittadini e le cittadine di questa meravigliosa comunità».

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