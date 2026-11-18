Modica. Lavori di manutenzione stradale, giovedì il completamento dell’asfalto in corso Umberto e a seguire in via Nazionale

Modica, 18 novembre 2026 — Prosegue il piano di manutenzione e riqualificazione della rete viaria cittadina. Nella giornata di domani saranno portati a termine gli interventi di rifacimento del manto stradale lungo corso Umberto, nello specifico nel tratto che da piazza Principe d’Aragona scende verso il centro.

Subito dopo la conclusione di questo cantiere, le squadre operative si sposteranno in via Nazionale per avviare una nuova tranche di asfaltatura, garantendo così continuità al cronoprogramma fissato dall’Amministrazione comunale.

A fare il punto sull’avanzamento dei cantieri è l’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, che sottolinea la necessità degli interventi per la sicurezza della circolazione: «Stiamo portando avanti un lavoro concreto per migliorare le condizioni delle nostre strade e garantire maggiore sicurezza e comfort a cittadini, automobilisti e a tutti coloro che quotidianamente percorrono le vie della città. Il completamento degli interventi in corso Umberto e il successivo avvio dei lavori in via Nazionale rappresentano un ulteriore passo avanti nel programma di manutenzione del territorio».

L’esponente della Giunta riconosce anche i possibili rallentamenti legati alla presenza dei mezzi al lavoro nelle arterie principali, chiedendo collaborazione ai residenti e agli automobilisti: «Sappiamo che questi lavori possono comportare qualche temporaneo disagio, ma sono interventi necessari per restituire alla città strade più sicure e decorose. Continueremo a monitorare le criticità e a programmare ulteriori interventi, con l’obiettivo di garantire una manutenzione sempre più attenta ed efficace».

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