L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Mentre la controfirma, nelle monarchie costituzionali, rispondeva alla necessità di garantire la irresponsabilità del Sovrano, pur preposto alla direzione effettiva del potere esecutivo, e servì, nella costruzione dello Stato parlamentare, a permettere il progressivo impossessamento di larga parte dei poteri regi da parte del Governo, nell’attuale sistema costituzionale, la controfirma non ha altra funzione che quella di assicurare una forma di controllo del Governo sugli atti del Presidente della Repubblica, controllo sostanzialmente speculare a quello che il Presidente esercita sugli atti governativi.

Sulla funzione della controfirma sono emerse, in dottrina, due tesi. Secondo il primo orientamento, la controfirma verrebbe ad assumere sempre una medesima valenza, vale a dire avrebbe il significato di “certificazione” che il Ministro ha personalmente collaborato con il Capo dello Stato. Altra opinione afferma l’esistenza di una diversificazione sostanziale nei rapporti di collaborazione intercorrenti tra il Presidente della Repubblica ed il Governo ed ha individuato due categorie ben distinte di atti: gli atti presidenziali e gli atti governativi. I primi rientrano prevalentemente nella competenza del Presidente della Repubblica, nel senso che il Capo dello Stato, oltre a partecipare alla loro emanazione, ne ha l’iniziativa ed il Ministro si limita a controfirmare. Per quanto riguarda gli atti governativi, questi rientrano nella competenza del Ministro, che da questo vengono proposti e predisposti e che il Presidente della Repubblica acconsente a firmare. A queste categorie se n’è aggiunta un’ulteriore, quella degli atti complessi, frutto della collaborazione paritaria della volontà presidenziale con quella ministeriale.

Restano esclusi dalla controfirma gli atti strettamente personali emanati dal Capo dello Stato, come le proprie dimissioni, oppure quelli i cui effetti vengono attribuiti ad un organo che lui presiede, per esemplificare gli atti come Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il secondo comma dell’articolo esaminato precisa che gli atti avente valore legislativo (decreti legge, decreti legislativi, regolamenti governativi o altri atti a cui la legge attribuisce questo valore), devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale doppia firma aggiunge un ulteriore livello di garanzia e di controllo politico.

Per concludere, possiamo dire che il Capo dello Stato è esente da qualsiasi forma di responsabilità politica, dovendo questa essere assunta da altri soggetti (Presidente del Consiglio dei Ministri o singoli Ministri), liberando del tutto il Presidente della Repubblica.

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