“I gusti di Sicilia”, da Ispica una mostra itinerante su sapori, saperi e il ruolo delle donne

Ispica, 18 novembre 2026 – Parte da Ispica la mostra itinerante “I gusti di Sicilia: cibi migranti, memorie di donne” che sarà aperta sabato 21 novembre nella sede del Centro di Cultura per l’Educazione Permanente UNLA di piazza Statella. La rassegna è curata da Sveva Avveduto e Carlo Soldatini con la partecipazione di Antonino Lauretta e si svolge nell’ambito de “L’eredità delle donne off” e della nona edizione del festival “L’eredità delle donne” sul protagonismo femminile e la valorizzazione delle competenze e dei contributi delle donne nella società.

Gli alimenti e la cucina siciliani sono oggi la conseguenza delle occupazioni e delle migrazioni che hanno fatto dell’Isola un interessante crocevia di culture al centro del Mediterraneo. Questa ricca commistione di aromi e di sapori è andata di pari passo con la divulgazione di variegati saperi, come in poche realtà in Europa. Grazie alla colonizzazione greca, la Sicilia conobbe l’ulivo e la vite. La Spagna borbonica fece da tramite per l’approdo nell’Isola dei cibi del “Nuovo Mondo” come mais, cioccolato, pomodori e peperoni. La tradizione culinaria ebraica ha lasciato tracce come il “pani cca meusa” e lo stigghiole a Palermo, dove ci fu il ghetto più popoloso, e le scacce e le schiacciate negli iblei. Gli arabi portarono in Sicilia il riso, gli agrumi, la canna da zucchero e le mandorle. Molte altre le curiosità e i particolari inediti che la rassegna riserva ai visitatori, come lo scritto di Cicerone che della Sicilia apprezzava il polpo rosso e un dolce, da lui chiamato “tubus farinarius”: forse il cannolo.

Nel viaggio ideale nel tempo e fra le più varie culture che la mostra propone, le donne sono “protagoniste della conservazione, della trasmissione e anche della trasformazione dei saperi tramandati attraverso le generazioni e continuamente adattati alla vita quotidiana, alle disponibilità alimentari e ai cambiamenti sociali” afferma Sveva Avveduto, emerita del CNR e presidente di Donne e Scienza. Avveduto sottolinea che “la cucina tradizionale siciliana va intesa non soltanto come insieme di ricette, ma come patrimonio di saperi, pratiche, gesti e memorie che raccontano la storia e le trasformazioni della società siciliana e della grande ricchezza e unicità della terra di Sicilia”.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ispica e si deve al Centro di Cultura Popolare per l’Educazione Permanente UNLA, al Comitato Cava Ispica, alla Pro Loco Spaccaforno, all’Unitrè e alle associazioni Donne e Scienza, W20 Italia Women, Osservatorio Generi e Talenti GeTa.

Sabato 21 novembre alle 17,30 l’inaugurazione all’auditoriun “Madre Crocifissa Curcio” con i saluti istituzionali del sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie e dell’assessora alla Cultura Gabriella Bruno. Quindi gli interventi di Sveva Avveduto, Grazia Dormiente, scrittrice, poetessa, esperta di etno-antropologia e di Paolino Uccello, presidente dell’Ecomuseo ibleo e del Sistema Rete Museale ibleo. Moderatore dell’incontro il giornalista e scrittore Gianni Stornello.

A seguire l’apertura al poco distante Centro di Cultura UNLA. La mostra si potrà visitare fino al 15 gennaio 2027.

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