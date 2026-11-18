Operazione dell’ICQRF in provincia di Ragusa a tutela del Cioccolato di Modica IGP. Durante alcuni controlli sono state individuate tavolette commercializzate con riferimenti alla denominazione protetta, ma prive dei requisiti identificativi obbligatori.
Gli accertamenti sulla tracciabilità hanno consentito di risalire a uno stabilimento non autorizzato alla produzione del Cioccolato di Modica IGP, dove venivano predisposte etichette potenzialmente ingannevoli.
L’intervento ha portato al sequestro amministrativo di circa 5.000 etichette irregolari, impedendone l’utilizzo per commercializzare prodotti attraverso un indebito richiamo alla denominazione protetta.