Scicli, 18 novembre 2026 – Il Comune di Scicli informa la cittadinanza che, a causa di un guasto alla conduttura idrica in Viale della Pace, si stanno registrando disagi nell’approvvigionamento idrico nella frazione di Cava d’Aliga.
Le operazioni di ripristino risultano particolarmente difficoltose a causa del blocco della saracinesca posta in zona scogliera, che non consente di svuotare rapidamente la conduttura.
La criticità è in fase di gestione, ma, considerata la situazione, il disservizio potrebbe protrarsi almeno fino a domani.
Per richiedere l’approvvigionamento idrico tramite autobotte, i cittadini interessati possono contattare Iblea Acque.
L’Amministrazione comunale si scusa con i cittadini per i disagi arrecati e assicura che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sui tempi di ripristino del servizio.