Disservizio idrico a Cava d’Aliga: guasto alla conduttura in Viale della Pace

L’Amministrazione comunale si scusa con i cittadini per i disagi arrecati e assicura che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sui tempi di ripristino del servizio.

La criticità è in fase di gestione, ma, considerata la situazione, il disservizio potrebbe protrarsi almeno fino a domani.

Scicli, 18 novembre 2026 – Il Comune di Scicli informa la cittadinanza che, a causa di un guasto alla conduttura idrica in Viale della Pace, si stanno registrando disagi nell’approvvigionamento idrico nella frazione di Cava d’Aliga.

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