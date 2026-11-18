Chiaramonte Gulfi intravede l’uscita anticipata dal dissesto: il Consiglio approva l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

Chiaramonte Gulfi, 18 novembre 2026 – Si intravede l’uscita anticipata dal dissesto finanziario, in attesa del via libera ministeriale.

Il Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi ha, infatti, approvato lunedì scorso con dieci voti l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato proposta dall’amministrazione del sindaco Mario Cutello, per uscire dalla crisi prima dei cinque anni previsti.

A favore anche i consiglieri di minoranza Samuele Cultrera e Simona Riggio. Gaetano Iacono, di Fratelli d’Italia, e Federico Chinnici hanno invece lasciato l’aula contestando gli atti della Giunta, già contrari al documento di programmazione economica e finanziaria, passato con dieci voti.

A illustrare i conti è stata Ausilia Guccione, dirigente finanziaria; il sindaco Cutello ha ripercorso il lavoro degli ultimi tre anni.

Il dissesto era stato dichiarato il 15 settembre 2023 con un disavanzo di circa 8 milioni e 761 mila euro. L’Organismo straordinario di liquidazione gestisce debiti pregressi e creditori. Il Comune gli ha già versato 1 milione e 155 mila euro e ha accantonato altri 2 milioni per completare le operazioni. Al termine resteranno a carico dell’ente 2 milioni e 490 mila euro, da ripianare in dieci anni con rate da 249 mila euro. Una voce rilevante è l’anticipazione di cassa di 1 milione e 793 mila euro maturata durante l’amministrazione di Sebastiano Gurrieri, dal 2017 al 2022.

Il bilancio, vicino ai 14 milioni di euro, segna il ritorno alla gestione ordinaria dopo quattro anni. Il fondo cassa registra un saldo positivo di 1 milione e 663 mila euro, evitando anticipazioni di tesoreria.

Le entrate correnti si sono stabilizzate tra 9,7 e 10 milioni di euro, mentre la spesa è scesa dai 10,62 milioni del 2023 ai 9,26 milioni del 2025, con un risparmio superiore al milione grazie al contenimento dei costi.

Sono proseguiti anche gli investimenti, senza nuovi mutui e soprattutto con risorse PNRR e trasferimenti regionali e statali: finanziamenti per 1,87 milioni nel 2023, 2,38 milioni nel 2024 e 2,5 milioni nel 2025.

Il documento passerà ora al Ministero dell’Interno. Solo dopo l’approvazione ministeriale il Comune potrà lasciarsi alle spalle la fase più difficile del dissesto e programmare con maggiore autonomia gli interventi per la comunità.

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