“U Votu”: Satira, Umorismo e Denuncia in Scena al Teatro dei Salesiani di Modica Alta

Il panorama culturale modicano si prepara ad accogliere un nuovo e significativo appuntamento teatrale con la messa in scena de “U Votu”, una commedia capace di intrecciare con maestria satira, umorismo e denuncia sociale. L’evento si inserisce nel cartellone della prima edizione della rassegna Auser – Modica in Teatro, nata dalla collaborazione tra Auser Spaccaforno e l’Unitre di Ispica. 687f683c-b4a2-4d94-b…

A portare sul palco questa storia è il Gruppo Teatrale “Mirella Agnelli” dell’Unitre di Ispica, diretto dalla regia di Maria Rita Mauroni. L’opera trasporta lo spettatore nella Sicilia del 1946, in un piccolo paese dove le donne si trovano a vivere una giornata destinata a cambiare per sempre le loro vite: quella del loro primo voto. Attraverso la lente della farsa divertente e pungente, lo spettacolo racconta la scoperta della propria voce e una fondamentale conquista di dignità, partecipazione e rispetto. Tra equivoci esilaranti, promesse elettorali, piccoli ricatti e le inevitabili contraddizioni della politica dell’epoca, l’intera comunità è chiamata a confrontarsi con un cambiamento storico inarrestabile. 687f683c-b4a2-4d94-b…

A dare volto e voce ai personaggi della vicenda sarà un cast numeroso e affiatato composto da Salvatore Alfonso, Ignazio Barone, Anna Blanco, Mimmo Buzzone, Rosetta Caruso, Carmelo Cicciarella, Maria Cultrera, Nella Donzello, Salvatore Floridia, Mariuccia Ferraro, Pietro Fidone, Maria Pina Gambuzza, Lina Giudice, Giada Ragusa, Michele Rizza, Mimmo Rustico, Gaetano Santacroce e Antonella Zocco. 687f683c-b4a2-4d94-b…

L’appuntamento per il pubblico è fissato per venerdì 27 novembre 2026 alle 19:30 presso il Teatro dei Salesiani – Oratorio Salesiano (Collegio), in Via Don Bosco a Modica Alta. Il costo del biglietto d’ingresso è di 7,00 euro, un’occasione accessibile a tutti per trascorrere una serata all’insegna del divertimento intelligente e della memoria storica.

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