Trump, Putin e la lunga zona grigia…di Rita Faletti

Cronologia dei rapporti finanziari, politici e strategici tra i due presidenti

La nuova inchiesta Inside Deutsche Bank non dimostra che Donald Trump sia stato comprato dal Cremlino, né che abbia ricevuto ordini da Vladimir Putin. Rivela però qualcosa che merita di essere inserito nella storia più lunga dei rapporti tra i due uomini: società appartenenti a Trump risultano coinvolte in transazioni provenienti da entità associate a grandi circuiti di riciclaggio russi e azeri; la banca disponeva di informazioni su operazioni sospette; e per anni intorno ai rapporti finanziari di Trump con l’universo russo è esistita una zona d’ombra molto più ampia di quanto si sapesse.

Vista isolatamente, potrebbe essere soltanto una storia bancaria. Messa in sequenza con quello che è accaduto dal 2013 a oggi, assume inevitabilmente un’altra rilevanza.

2013-2015. Trump, gli affari russi e le prime dichiarazioni su Putin

Già nell’ottobre 2013 Trump dichiarava pubblicamente di aver fatto molti affari con i russi e sosteneva di aver incontrato Putin una volta. Durante la campagna elettorale del 2015 affermò che sarebbe andato molto d’accordo con il presidente russo.

Alla fine del 2015 arrivò lo scambio pubblico di complimenti: Putin parlò positivamente del candidato americano e Trump ricambiò.

Ed è proprio in questo periodo che assume rilievo la nuova documentazione bancaria.

Due società riconducibili a Trump, THC Baku Services LLC e DT Marks Baku LLC, erano coinvolte nel progetto immobiliare di Trump a Baku. I documenti interni di Deutsche Bank mostrano transazioni relative alle due società con entità associate alle reti note come Russian Laundromat e Azerbaijani Laundromat.

Un episodio è particolarmente preciso: il 28 aprile 2015 la società britannica Faberlex, indicata nelle precedenti inchieste sul sistema di riciclaggio azero, trasferì 141.261,82 dollari a THC Baku Services LLC.

Poche settimane dopo, il 16 giugno 2015, Trump annunciò la propria candidatura alla presidenza degli Stati Uniti.

Questo non prova che quel denaro fosse russo destinato personalmente a Trump, né che Trump ne conoscesse l’origine. Prova però l’esistenza di una relazione finanziaria tra una società della galassia Trump e un soggetto appartenente a un circuito finanziario estremamente opaco.

La Russia interviene nelle elezioni americane

Qui entriamo invece in un fatto accertato dalle istituzioni americane.

L’indagine del procuratore speciale Robert Mueller documentò l’interferenza russa nelle elezioni presidenziali americane attraverso operazioni sui social media e attività di hacking e diffusione di materiale sottratto.

L’indagine esaminò inoltre numerosi contatti fra persone associate alla campagna Trump e soggetti russi.

Un’indagine bipartisan successiva della Commissione Intelligence del Senato aggiunse un elemento particolarmente grave: Paul Manafort, che aveva diretto la campagna Trump, condivise informazioni interne sulla campagna con Konstantin Kilimnik, indicato dalla commissione come appartenente all’intelligence russa. La commissione definì la condotta di Manafort una grave minaccia di controspionaggio.

Questo passaggio è importante perché evita due semplificazioni opposte.

Non è corretto sostenere che le indagini abbiano dimostrato che Trump fosse un agente russo. Ma è altrettanto sbagliato sostenere che il Russiagate abbia dimostrato che non fosse successo nulla: l’interferenza russa e diversi contatti erano reali e documentati.

Amburgo: comincia il rapporto presidenziale diretto

Il 7 luglio 2017 Trump e Putin si incontrano al G20 di Amburgo.

Trump interroga Putin sulle interferenze russe nelle elezioni. Putin nega.

Ma quella giornata contiene un dettaglio destinato a diventare ricorrente: durante la cena del G20 i due hanno una seconda conversazione non annunciata. Con loro c’è soltanto l’interprete russo. Non viene diffuso un resoconto ufficiale della conversazione.

Nasce così uno dei tratti più insoliti di questo rapporto: la frequenza di colloqui personali tra il presidente americano e quello russo dei quali persino l’apparato americano dispone di documentazione limitata.

Helsinki, il momento simbolicamente decisivo

Il vertice di Helsinki del 16 luglio 2018 rimane probabilmente la scena più rappresentativa del primo mandato Trump.

I servizi d’intelligence americani attribuiscono alla Russia l’interferenza nelle elezioni del 2016.

Putin la nega.

Nella conferenza stampa congiunta Trump affianca alla valutazione della propria intelligence la smentita di Putin e dichiara di non vedere perché sarebbe dovuta essere la Russia.

Successivamente correggerà la formulazione e dirà di accettare le conclusioni dell’intelligence americana.

Ma resta l’immagine politica: un presidente degli Stati Uniti che, davanti alle telecamere del mondo, concede un peso straordinario alla parola del leader russo accusato dai servizi del suo stesso Paese.

Ancora una volta, prima della conferenza stampa Trump e Putin avevano parlato per circa due ore essenzialmente da soli con gli interpreti.

Osaka e le nuove ombre finanziarie

Al G20 di Osaka, quando un giornalista domanda a Trump se dirà a Putin di non interferire nelle successive elezioni americane, Trump gli dice sorridendo di non farlo.

Intanto Deutsche Bank stava conducendo una gigantesca verifica interna sui rapporti con la famiglia Trump, denominata Project Broadway.

Ed emerge oggi una contraddizione significativa.

Nel 2019 un legale della banca scrisse in una bozza destinata alle autorità americane che Deutsche Bank non conosceva collegamenti con la Russia relativi agli affari bancari di Trump.

La documentazione interna successivamente emersa mostra però che la banca possedeva informazioni su operazioni riguardanti società trumpiane collegate a entità associate alle Laundromat russa e azera.

Il memorandum Trump/Kushner

Nel maggio 2020 un dirigente dell’unità anticrimine finanziario di Deutsche Bank redige un memorandum denominato Trump/Kushner.

Il quadro diventa molto più concreto.

Il documento registra 59 Suspicious Activity Reports relativi a 140 entità. Più di tre milioni di dollari delle operazioni menzionate riguardavano THC Baku Services LLC e DT Marks Baku LLC.

Le due società erano state indicate come soggetti sospetti in una segnalazione del gennaio 2020.

Trump personalmente, va ribadito, non risultava indicato come sospetto nella segnalazione.

Questo è un limite probatorio essenziale.

Ma resta il fatto che attorno a società appartenenti a Trump esisteva una documentazione bancaria relativa a operazioni sufficientemente problematiche da attivare i sistemi antiriciclaggio.

Putin invade l’Ucraina e Trump continua a considerarlo diversamente dagli altri leader occidentali

Alla vigilia dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, Trump definisce «geniale» e «savvy» la mossa con cui Putin riconosce le entità separatiste dell’Ucraina orientale.

Successivamente cambia tono: definisce l’invasione un crimine contro l’umanità e chiede alla Russia di fermarsi.

La contraddizione diventerà una costante: Trump può attaccare Putin duramente in determinati momenti, ma continua ad attribuirgli qualità di intelligenza, forza e capacità negoziale che raramente concede ai dirigenti occidentali.

2024-2025. Trump torna alla Casa Bianca

Dopo la vittoria elettorale di Trump nel 2024, Putin si congratula con lui e dichiara la disponibilità russa a ristabilire le relazioni.

Il 12 febbraio 2025 i due hanno una lunga conversazione telefonica.

Pochi giorni dopo accade qualcosa di politicamente molto più significativo: Trump afferma che l’Ucraina avrebbe potuto evitare la guerra e dice agli ucraini: «Non avreste mai dovuto cominciarla».

Attribuire all’Ucraina la responsabilità dell’inizio della guerra rovescia la sequenza storica: è la Russia ad avere invaso l’Ucraina su vasta scala nel febbraio 2022.

Trump contemporaneamente definisce Zelensky un «dittatore senza elezioni».

In altri momenti però torna ad attaccare Putin, lo accusa di non volere realmente la pace e minaccia sanzioni economiche.

Il rapporto Trump-Putin non è quindi una linea retta. È un’alternanza di adulazione, irritazione, minacce e nuove aperture. Ma con un dato costante: Trump continua a considerare Putin un interlocutore con il quale ritiene possibile costruire personalmente un accordo.

15 agosto 2025. Anchorage

Si arriva così all’incontro in Alaska.

Trump parte per Anchorage dicendo di volere un rapido cessate il fuoco. Putin arriva reclamando una soluzione che affronti quelle che Mosca definisce le «cause profonde» della guerra.

L’incontro dura circa tre ore.

Alla fine non c’è alcun accordo.

Ma qualcosa cambia.

Trump abbandona la precedente priorità del cessate il fuoco immediato e si orienta verso la formula preferita da Mosca: trattare direttamente un accordo complessivo.

Reuters sintetizzerà il risultato in maniera molto netta: Putin è riuscito a convincere Trump che la strada non dovesse necessariamente passare attraverso un cessate il fuoco preliminare.

Putin ottiene inoltre un risultato politico evidente: dopo anni di isolamento occidentale viene ricevuto negli Stati Uniti, accolto sul tappeto rosso, vola sotto una formazione militare americana e sale nella limousine presidenziale insieme a Trump.

Non significa che ad Anchorage i due abbiano segretamente deciso la spartizione dell’Ucraina.

Non ne abbiamo la prova.

Ed è proprio qui che bisogna essere rigorosi.

Witkoff, Kushner e la diplomazia parallela

Nel novembre 2026 Steve Witkoff e Jared Kushner incontrano Vladimir Putin al Cremlino dopo negoziati fra americani, russi e ucraini ad Abu Dhabi.

Poi incontrano Zelensky.

Viene successivamente programmato un incontro a Berlino con ucraini ed europei dedicato alle garanzie di sicurezza e alla ricostruzione.

Ma emerge anche un elemento politicamente notevole: Witkoff e Kushner hanno invitato Mosca a presentare una propria proposta sull’architettura di sicurezza europea del dopoguerra.

Ed è qui che il passato incontra il presente.

La Russia che ha invaso un Paese europeo viene ammessa a discutere non soltanto la conclusione della propria guerra, ma l’organizzazione futura della sicurezza europea.

E poi arrivano i documenti di Deutsche Bank

Il 17 novembre 2026 il quadro acquista un tassello che prima mancava.

L’inchiesta Inside Deutsche Bank, basata su circa 15 milioni di documenti interni, rivela che la banca aveva informazioni su operazioni sospette riguardanti società appartenenti a Trump e soggetti associati ai circuiti di riciclaggio russo e azero.

Questa scoperta non dimostra retroattivamente che Putin controlli Trump.

Ma modifica il quadro conoscitivo nel quale dobbiamo valutare trent’anni di curiosità finanziaria verso la Russia, l’atteggiamento anomalo verso Putin, Helsinki, le interferenze del 2016, le conversazioni riservate, il rovesciamento della responsabilità sulla guerra ucraina e infine Anchorage.

Quello che sappiamo e quello che non sappiamo

Sappiamo che la Russia interferì nelle elezioni americane del 2016.

Sappiamo che uomini della campagna Trump ebbero contatti problematici con persone collegate alla Russia e che il Senato definì il comportamento di Manafort una grave minaccia di controspionaggio.

Sappiamo che società di Trump furono coinvolte in trasferimenti con entità associate a grandi circuiti di riciclaggio dell’ex spazio sovietico.

Sappiamo che Deutsche Bank possedeva informazioni sulle operazioni sospette.

Sappiamo che Trump ha ripetutamente adottato nei confronti di Putin posizioni politicamente molto più concilianti di quelle sostenute da gran parte dell’establishment occidentale.

Sappiamo inoltre che dopo Anchorage Trump passò dalla richiesta di un cessate il fuoco immediato alla soluzione preferita da Putin di negoziare direttamente un accordo complessivo.

Ma non sappiamo se Trump conoscesse personalmente l’origine delle somme transitate attraverso quelle società.

Non abbiamo prove che Putin abbia finanziato personalmente Trump.

Non abbiamo prove che Trump riceva istruzioni da Mosca.

E soprattutto non abbiamo prove che ad Anchorage sia stato concluso un patto segreto sull’Ucraina e sull’Europa.

Conclusione

Ed è forse proprio questa la conclusione più inquietante.

Per spiegare l’atteggiamento di Trump verso Putin non è più necessario inventare complotti. Esiste già una successione impressionante di fatti documentati: affari con il mondo russo; denaro proveniente da circuiti finanziari sospetti arrivato a società trumpiane; interferenza russa nelle elezioni che lo portarono alla Casa Bianca; collaboratori della sua campagna coinvolti in rapporti giudicati pericolosi dal controspionaggio; incontri riservati con Putin; Helsinki; la tendenza a separare Putin dall’aggressione russa; l’accusa all’Ucraina di avere provocato la propria guerra; Anchorage; infine il ritorno di Mosca al centro della discussione sulla sicurezza dell’Europa.

Nessuno di questi elementi, preso singolarmente, dimostra che Trump sia «al soldo di Putin».

Messi insieme, però, pongono una domanda politica enorme e perfettamente legittima: perché, da oltre dieci anni, quando gli interessi strategici di Putin entrano in conflitto con quelli dell’Ucraina e spesso dell’Europa, Donald Trump mostra una disponibilità verso le ragioni del Cremlino che difficilmente concede agli alleati degli Stati Uniti?

È questa domanda, non una teoria non dimostrata sulla sua risposta, che l’inchiesta Deutsche Bank rende oggi ancora più difficile ignorare.

Salva