SetteColli Scicli protagonista al Trofeo Sicilia di Showdown: Finistrella conferma il titolo, Trovato e Barone secondi

AGRIGENTO, 17 Novembre 2026 –Grande soddisfazione per la ASD SetteColli Scicli al Trofeo Sicilia di Showdown, disputato ad Agrigento. La società festeggia risultati importanti: Pietro Finistrella (nato a Riposto e Vittoriese d’adozione) si conferma campione regionale nella competizione maschile, Giovanni Trovato (sciclitano) conquista il secondo posto e Irene Barone (vittoriese) chiude al secondo posto nella competizione femminile.

Per Finistrella si tratta di un’ulteriore conferma di un percorso sportivo di grande rilievo: l’atleta, già campione italiano di Showdown per la stagione 2024/25 con la ASD SetteColli Scicli, ha anche rappresentato l’Italia ai Campionati del Mondo disputati nel giugno 2025, concludendo la competizione al settimo posto.

Ad Agrigento è andata in scena una finale maschile tutta SetteColli, con Finistrella e Trovato uno di fronte all’altro: «Sono felicissimo di aver conquistato nuovamente il Trofeo Sicilia di Showdown. Difendere un titolo non è mai semplice, ma sono sceso in campo con tanta determinazione e con la voglia di confermarmi. Sono stato particolarmente contento di aver disputato la finale con il mio compagno di squadra Giovanni Trovato. È stata una bellissima soddisfazione condividere un momento così importante con un atleta della mia stessa società. Una finale tutta SetteColli che ci rende orgogliosi!».

Finistrella ha voluto ringraziare la squadra, i compagni, i tecnici e tutto lo staff per il sostegno ricevuto, senza nascondere le proprie ambizioni per il futuro: «Adesso lo sguardo è già rivolto al prossimo obiettivo: il Trofeo Nazionale! Dopo il secondo posto dello scorso anno, quella coppa deve tornare a casa. Ho ambizioni ancora più grandi e voglio vincere tutto quello che sarà alla mia portata. La mia fame di vittorie va sempre di pari passo con la mia ambizione».

L’atleta ha inoltre espresso soddisfazione per la presenza di tanti giovani che stanno muovendo i primi passi nello Showdown siciliano, sottolineando l’importanza di investire sulle nuove generazioni per la crescita dell’intero movimento.

Ottimo risultato anche per Irene Barone, seconda classificata nella competizione femminile. Un piazzamento accolto con soddisfazione e vissuto come un ulteriore stimolo a migliorare: «Il secondo posto è sempre un ottimo risultato e lo accolgo con soddisfazione, consapevole che ho ancora tutte le possibilità di fare bene e giocarmi le mie carte al prossimo appuntamento».

Barone ha evidenziato i progressi raggiunti sul piano tecnico, la maggiore consapevolezza dei propri tiri e delle risposte dell’avversaria, ma anche gli aspetti sui quali intende continuare a lavorare, a partire dalla gestione dell’agitazione durante le competizioni. Positiva anche la sperimentazione di un nuovo guanto, che sta offrendo sensazioni e risultati incoraggianti.

Tra gli aspetti più significativi dell’esperienza ad Agrigento, Irene ha raccontato anche il piacere di aver seguito e sostenuto i compagni durante le loro partite, riscoprendo una particolare attitudine al ruolo di coach. Un’esperienza che le ha permesso di osservare il gioco da una prospettiva diversa, contribuendo alla crescita personale e sportiva.

Grande entusiasmo anche da parte di Giovanni Trovato, che ha condiviso la soddisfazione per il proprio risultato e per i successi dei compagni: «Sono entusiasta del risultato ottenuto, altrettanto entusiasta dei risultati ottenuti dai miei compagni di squadra e faccio i miei più sinceri complimenti alla nostra nuova coach Emanuela Arseni per il coraggio e la grinta che ci ha trasmesso ad ogni partita e in questi tre giorni fantastici del torneo».

Il Trofeo Sicilia si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo per la ASD SetteColli Scicli: un titolo regionale confermato, una finale maschile interamente targata SetteColli e un secondo posto nella competizione femminile. Risultati che premiano il lavoro degli atleti, della nuova coach Emanuela Arseni, dei tecnici e di tutto lo staff, e che alimentano entusiasmo e determinazione in vista dei prossimi appuntamenti.

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