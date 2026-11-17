Schedina, non solo 1X2: quali sono i mercati che conquistano gli appassionati e perché

L’ambito delle scommesse sportive ha allargato ampiamente gli orizzonti negli ultimi anni, non solo con la transizione dal cartaceo all’online, ma anche con l’aumento del palinsesto per ogni sport e con le possibilità di giocata. Una volta si parlava solamente di 1X2, ma oggi è possibile puntare praticamente su ogni cosa all’interno di un match, e di conseguenza gli appassionati possono sbizzarrirsi e divertirsi in tanti modi. La giocata non diventa più solo frutto di sensazioni ma nasce da vere e proprie analisi statistiche con l’aiuto dei numeri e dei precedenti. Vediamo quali sono le tipologie di giocate che attraggono oggi maggiormente e perché.

I mercati in crescita: dai cartellini ai corner fino ai marcatori

Tra le opzioni di giocata che stanno registrando il più alto tasso di crescita in questi ultimi anni si trovano sicuramente i pronostici sui singoli giocatori e sugli eventi particolari di gara. Le puntate Under/Over e le combo con i multigol rappresentano oggi dei mercati ampiamente consolidati, giocati praticamente al pari degli 1X2, mentre ci sono nuovi mercati che stanno letteralmente spopolando di recente.

Tra questi ci sono Under/Over per corner e cartellini, tipologie di giocate spesso scelte quando il match è di difficile interpretazione sul piano dell’1X2, e che si basano soprattutto sulla statistica. Un’altra crescita importante l’hanno fatta registrare le puntate sui singoli giocatori, quindi Cartellino Sì/No e Marcatori. Questa tipologia di giocata si basa più sulla conoscenza dei singoli giocatori, ma comunque sempre sui numeri e i precedenti, come ad esempio quando si punta su un difensore che sarà ammonito in quanto è solito rimediare cartellini gialli, oppure sul gol di un bomber che ha una media stagionale molto alta.

Come orientarsi sui bookmaker?

L’apertura a questi nuovi tipi di scommesse ha imposto un cambio di passo anche ai concessionari di gioco autorizzati dall’ADM. Non tutti i portali, infatti, offrono la stessa varietà sui mercati dei cartellini o falli commessi: la copertura varia da operatore a operatore, così come le condizioni di accesso alle diverse sezioni.

Per chi desidera confrontare le alternative a disposizione e valutare anche i pacchetti di benvenuto dedicati ai nuovi iscritti, guide e schede informative illustrano nel dettaglio requisiti e modalità di utilizzo, come nel caso delle indicazioni sul codice promozionale Netbet disponibili su Sportytrader, utili per comprendere termini di sblocco e compatibilità con i vari mercati sportivi prima di iniziare.

I motivi alla base delle nuove scelte

Ma perché queste nuove tipologie di scommesse piacciono così tanto agli appassionati? Una delle motivazioni principali dietro questa evoluzione sta nella statistica. Questa componente è diventata fondamentale oggi per chi ricerca una vincita e l’analisi di numeri e precedenti è sempre più importante per chi scommette, tanto da prendere progressivamente il posto sulle sensazioni soggettive. I mercati statistici offrono la possibilità di effettuare puntate basate sullo studio attento dei numeri e questo alza le percentuali di vittoria, almeno sulla carta.

Un’altra motivazione è la ricerca della quota alta nei giorni in cui gli eventi su cui scommettere sono pochi, o magari soltanto uno. In questo caso le opzioni sui singoli giocatori prendono il sopravvento. Prendiamo un lunedì qualsiasi dove c’è magari in programma solamente il posticipo serale di Serie A. L’appassionato ha voglia di fare una giocata ma i mercati 1×2 e Under/Over non frutterebbero poi così tanto. Si decide allora di puntare su diverse opzioni all’interno dell’evento stesso, con quote relativamente alte per alzare la posta in palio.

Facciamo un esempio concreto, con un ipotetico Milan-Inter di quest’anno. Per trovare una vincita importante si sceglie magari di puntare su un paio di calciatori che verranno ammoniti o che commetteranno almeno X falli come Gila e Bastoni. Oppure si punta sue due giocatori molto prolifici che riusciranno a segnare, quali possono essere Pulisic e Thuram. Si ottengono così delle quote abbastanza alte per poter seguire il match con un pizzico di adrenalina in più.

Salva