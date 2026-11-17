Sanità ad Acate, Tidona: «Ottenuto l’inserimento di nuovi servizi specialistici, con avvio previsto da dicembre»

ACATE, 17 Novembre 2026 – «Gli ambulatori specialistici di cui abbiamo discusso oggi non sono presenti ad Acate e non erano inizialmente previsti. Ho ritenuto inaccettabile questo vuoto e, con il sostegno dell’onorevole Ignazio Abbate, ho portato all’attenzione dell’ASP le esigenze dei cittadini, ottenendo l’impegno a inserire questi servizi nella programmazione».

Lo dichiara Irene Tidona, consigliera comunale di Acate e provinciale di Ragusa, a seguito dell’incontro con il direttore generale dell’ASP di Ragusa, dottor Giuseppe Drago, e con la Direzione strategica.

Nel corso della riunione, alla quale ha preso parte insieme a una delegazione di consiglieri comunali di Modica, impegnati a rappresentare le esigenze del proprio territorio, Tidona ha posto all’attenzione dei vertici dell’ASP le specifiche necessità sanitarie della comunità di Acate, ottenendo riscontri positivi sull’inserimento di nuovi servizi specialistici nella programmazione aziendale.

Secondo quanto comunicato durante l’incontro, l’avvio è previsto a partire da dicembre, attraverso gli incarichi che saranno messi a bando per cardiologia, chirurgia, medicina interna, fisiatria, oculistica e ginecologia. È inoltre previsto l’inserimento dei medici di medicina generale nella Casa di Comunità di Acate.

«Dietro ogni servizio che manca ci sono anziani che devono trovare qualcuno disposto ad accompagnarli e famiglie costrette ad affrontare spostamenti e spese per una visita. Portare l’assistenza più vicino ai cittadini significa rispondere a difficoltà reali. Acate meritava questa attenzione e sono soddisfatta di aver contribuito a ottenere un passo importante per la nostra comunità. Un ringraziamento particolare va all’onorevole Ignazio Abbate, sempre al mio fianco nel sostenere le esigenze di Acate, per aver accompagnato e sostenuto anche questa richiesta. Ringrazio il direttore generale Giuseppe Drago per la disponibilità, l’ascolto e la collaborazione e per aver accolto le nostre esigenze nella programmazione, insieme alla Direzione sanitaria».

«Continuerò a seguire la pubblicazione dei bandi e l’effettivo avvio delle attività. Invito i medici specialisti a partecipare agli avvisi non appena saranno pubblicati dall’ASP di Ragusa perché il loro contributo sarà fondamentale per trasformare questi impegni in servizi accessibili e continuativi per i cittadini», conclude Tidona.

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