Richiamo pomodoro datterino, Mediterranea S.n.c. smentisce: «Non siamo noi i produttori del lotto contaminato»

VITTORIA, 17 Novembre 2026 – In merito alla notizia diffusa nei giorni scorsi relativa al richiamo alimentare disposto dal Ministero della Salute in data 12 novembre 2026 per un lotto di pomodoro datterino (lotto n. 4406, commercializzato a marchio «L’Ortofrutticola F S.r.l.») per sospetta presenza di salmonella spp., la società Mediterranea S.n.c. di Milanese Rosanna & C., con sede presso il Box n. 50 del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, interviene ufficialmente per smentire il proprio coinvolgimento nella filiera produttiva del prodotto interessato.

Attraverso una formale istanza di rettifica inviata al Ministero della Salute, l’azienda – rappresentata dalla legale rappresentante Rosanna Milanese – chiarisce di essere stata indicata per errore nell’avviso ministeriale quale «produttrice» del lotto e che il proprio box al mercato di Vittoria non è in alcun modo uno «stabilimento di produzione».

«La rappresentazione contenuta nell’avviso è radicalmente inesatta e gravemente lesiva per la nostra reputazione commerciale», fa sapere la società. Mediterranea S.n.c. precisa, infatti, di operare esclusivamente come commissionaria ortofrutticola, fungendo da mera intermediaria commerciale tra le aziende agricole e gli acquirenti.

L’azienda non dispone di terreni agricoli, né di impianti o stabilimenti di lavorazione, e non svolge alcuna attività di coltivazione, raccolta, selezione, trattamento, confezionamento o etichettatura. La merce transita per l’intermediazione già pronta e confezionata direttamente dalle aziende agricole produttrici, senza subire alcun intervento materiale da parte di Mediterranea S.n.c., che si limita a gestire gli ordini e ad affidare la logistica a trasportatori terzi.

A ulteriore conferma della propria estraneità alla produzione, la società evidenzia come sull’etichetta originale del datterino oggetto del richiamo non compaia alcun riferimento a Mediterranea S.n.c., ma esclusivamente il marchio commerciale «L’Ortofrutticola F S.r.l.».

Pur ribadendo il pieno sostegno alle misure di tutela della salute pubblica e alla trasparenza verso i consumatori, Mediterranea S.n.c. ha chiesto al Ministero della Salute e alle autorità sanitarie competenti di provvedere con la massima urgenza alla correzione dell’avviso sul portale istituzionale, rimuovendo l’erronea associazione tra la società e il lotto n. 4406, riservandosi ogni azione a tutela della propria immagine e per il risarcimento dei danni subiti a causa della diffusione della notizia inesatta.

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