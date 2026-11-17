Parco degli Iblei, Scerra (M5s); “Ritirato emendamento contro istituzione”

Palermo, 17 novembre 2026 – “Il Governo ha compreso che quell’emendamento era privo di qualsiasi logica. La pressione delle associazioni, dei territori e la nostra battaglia politica hanno contribuito a far maturare anche nella maggioranza la consapevolezza che la strada intrapresa fosse sbagliata. Non era certo quella la risposta alle preoccupazioni di territori e aziende”.

Così Filippo Scerra, parlamentare del Movimento 5 Stelle, commenta il ritiro dell’emendamento presentato dalla Lega che puntava a cancellare l’iter istitutivo del Parco degli Iblei.

“Continueremo a lavorare per garantire la tutela dell’ambiente e della biodiversità dei nostri territori, senza mai perdere di vista le esigenze del mondo produttivo. La salvaguardia del patrimonio naturale deve procedere insieme all’ascolto e al confronto con chi vive e lavora in questi luoghi”.

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