Pallavolo, entusiasmo e nuove sfide per la Koira Vittoria

VITTORIA, 17 Novembre 2026 – È iniziata la stagione della Serie D femminile per l’ASD Koira Volley Vittoria, che affronta il campionato regionale con un gruppo composto prevalentemente da atlete Under 17, alcune delle quali alla prima esperienza in una competizione di questo livello.

Dopo le prime due giornate, le vittoriesi hanno conquistato un punto nella trasferta di Siracusa, dove sono state sconfitte per 3-2 al tie-break. Nella gara d’esordio, disputata in casa contro il Gela, era invece arrivata una sconfitta.

Due partite che hanno permesso alla formazione di misurarsi con avversarie dotate di maggiore esperienza. Il Gela, in particolare, è una squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato, con atlete provenienti anche dalla Serie B2. Nonostante il divario tecnico e di esperienza, le ragazze della Koira hanno disputato un ultimo set molto combattuto, giocando alla pari con le avversarie.

Anche nella trasferta di Siracusa le vittoriesi si sono confrontate con una formazione composta da giocatrici più mature.

«Sapevamo che sarebbe stato un campionato impegnativo, soprattutto considerando la giovane età delle nostre atlete», spiega Irene Bonì, allenatrice e socia dell’ASD Koira Volley.

Un cammino che richiede quindi pazienza e lavoro quotidiano, ma nel quale non mancano segnali incoraggianti. Anche il punto conquistato a Siracusa rappresenta un risultato importante per una squadra che sta ancora costruendo la propria esperienza.

«Le ragazze stanno dimostrando impegno e voglia di imparare. Ci sono ancora tanti aspetti sui quali lavorare, ma l’obiettivo è accompagnarle nella crescita, permettendo loro di confrontarsi con avversarie più esperte e di acquisire sicurezza partita dopo partita», sottolinea Kiara Koritarova.

In questo percorso un ruolo fondamentale è svolto anche dalla veterana della squadra, il capitano Alessandra Ferrigno, che sta offrendo un contributo di grande valore in campo. La sua esperienza, la qualità delle prestazioni e la capacità di rappresentare un punto di riferimento per le compagne ne fanno un modello di riferimento assoluto per il gruppo, soprattutto per le atlete più giovani, che possono trovare in lei un esempio concreto di impegno, continuità e professionalità sportiva.

La priorità della stagione è la salvezza, senza perdere di vista il valore formativo dell’esperienza sportiva.

Tra le atlete più giovani che stanno contribuendo al percorso della squadra c’è Matilde La Terra Pirrè, classe 2012, che nonostante la giovanissima età ha già dimostrato di poter offrire un contributo prezioso al gruppo. Matilde gioca da quattro anni nella Koira Volley e il suo percorso è stato impreziosito anche dalla selezione per rappresentare la Sicilia al Trofeo delle Regioni di beach volley, disputato dal 6 al 9 settembre scorsi a Margherita di Savoia, dopo aver superato le selezioni regionali. Una presenza in campo che testimonia il valore del lavoro svolto dalla società con le nuove generazioni.

Undici campionati per la Koira Volley

La Serie D femminile è soltanto una parte dell’attività dell’ASD Koira Volley Vittoria, impegnata quest’anno in ben undici campionati, cinque maschili e sei femminili.

Buoni risultati arrivano anche dal settore giovanile. L’Under 15 ha conquistato una vittoria per 3-2 contro l’Ardens Comiso, mentre indicazioni positive sono arrivate anche dalle formazioni Under 15 e Under 17. È inoltre previsto l’avvio del campionato Under 19 maschile.

A guidare le diverse squadre è uno staff composto da allenatori qualificati FIPAV. Sono tecnici di secondo grado Irene Bonì e Davide Drogo; allenatori di primo grado Kiara Koritarova, Filippo Diana, Elena Biazzo, Lorenzo Carmina e Angelo Giardina. Completano lo staff Fabiola Ferrigno e Giusianna Brugoletta nel ruolo di Smart Coach.

Una stagione intensa per la società vittoriese, che continua a investire sul settore giovanile e sulla crescita del movimento pallavolistico, con l’obiettivo di offrire a ragazze e ragazzi occasioni di confronto, formazione e divertimento.

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