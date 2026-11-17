Nuove nomine cardinalizie, Papa Leone XIV frena sulle indiscrezioni. Ma il nome di Mons. Lorefice resta in prima fila per il 2027

CITTÀ DEL VATICANO, 17 Novembre 2026 – Nessuna accelerazione e massima prudenza sulle date di un eventuale nuovo Concistoro. Sul volo di ritorno dal suo recente viaggio apostolico in Sud America, Papa Leone XIV ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni in merito a imminenti nomine nel Collegio Cardinalizio, precisando che spetterà esclusivamente a lui annunciare ufficialmente la creazione di nuovi porporati al momento opportuno. Il Pontefice ha motivato questa linea di attesa ricordando che il numero attuale dei cardinali elettori si attesta intorno a quota 116, una cifra ritenuta al momento «ancora abbastanza» adeguata. La scelta conferma la volontà di Leone XIV di attenersi rigorosamente al tetto massimo di 120 cardinali elettori stabilito dalla costituzione apostolica “Universi Dominici Gregis”, promulgata da San Giovanni Paolo II nel 1996. L’orizzonte del 2027 e i possibili “papabili”Nonostante la frenata del Santo Padre, negli ambienti vaticani l’attenzione resta alta. Secondo diversi osservatori, le prime nomine cardinalizie del pontificato potrebbero concretizzarsi nel 2027 – con una data simbolica individuata intorno al 22 febbraio, festa della Cattedra di San Pietro – quando il collegio degli elettori scenderà ulteriormente a causa del compimento degli ottant’anni da parte di diversi porporati.

Tra i nomi che continuano a circolare con maggiore insistenza nel “toto-nomine” spicca quello dell’arcivescovo metropolita di Palermo e primate di Sicilia, l’ispicese Mons. Corrado Lorefice. Accanto al presule siciliano, le indiscrezioni giornalistiche indicano una rosa internazionale di possibili candidati alla porpora: Mons. Filippo Iannone, Prefetto del Dicastero per i Vescovi; Mons. Anthony Randazzo, Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi; Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova; Mons. Josef Grünwidl, Arcivescovo di Vienna; Mons. Anthony Fisher, Arcivescovo di Sydney; Mons. Richard Moth, Arcivescovo di Westminster; Mons. José Horacio Gómez, Arcivescovo emerito di Los Angeles; Mons. Stanislav Přibyl, Arcivescovo di Praga.

Per conoscere con certezza chi sarà chiamato da Papa Leone XIV a servire più da vicino la Chiesa universale, bisognerà dunque attendere ancora qualche mese e le decisioni ufficiali della Santa Sede.

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