Nuova luce sullo stadio “Gianni Cosimo”. Il Vittoria riceve l’Ok per l’omologazione dell’impianto di illuminazione a LED da parte della FIGC

Vittoria, 17 novembre 2026 – Un risultato importante e un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento e valorizzazione dello stadio cittadino. Il nuovo sistema, realizzato attraverso l’installazione di moderni proiettori a LED sulle torri faro, garantisce un’intensità luminosa pari a 221 Lux, un valore ampiamente adeguato agli standard richiesti per il campionato di Serie D. L’omologazione ottenuta ha una validità di quattro anni. Un traguardo raggiunto anche grazie all’impegno economico diretto del Football Club Vittoria, che ha sostenuto le spese necessarie per le verifiche tecniche e per il conseguimento dell’omologazione FIGC, facendosi carico di un ulteriore investimento a beneficio dell’impianto e dell’intera comunità sportiva. Questo risultato consentirà al Football Club Vittoria di programmare le gare casalinghe alle ore 15:00, offrendo ai tifosi, alle famiglie e a tutti gli appassionati maggiori possibilità di vivere serenamente la giornata di calcio. Parallelamente, continuerà il lavoro per ottenere le ulteriori autorizzazioni necessarie a disputare alcune partite in notturna. Per completare l’iter autorizzativo infatti, sono necessari ulteriori accorgimenti tecnici, tra cui l’adeguamento dell’illuminazione delle vie di fuga. Su questi aspetti la società è già al lavoro in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La società desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Vittoria per la collaborazione e la sinergia istituzionale dimostrata, alla Regione Siciliana e al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il contributo al percorso che ha reso possibile questo importante intervento. Un riconoscimento particolare va all’On. Abbate, promotore dell’emendamento inserito nell’ultima finanziaria che ha consentito di rendere disponibili le risorse necessarie attraverso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Dal canto nostro, come sempre fatto in qualità di gestore dello stadio, l’impegno è quello di prenderci cura dell’impianto, delle nuove attrezzature e di ogni suo spazio, affinché gli investimenti realizzati possano mantenere nel tempo tutto il loro valore. Inoltre, stiamo lavorando alla predisposizione di un progetto per la realizzazione del manto in erba sintetica, da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Si tratta di un’ipotesi progettuale che nasce anche da una precisa esigenza gestionale. I costi di manutenzione di un terreno in erba naturale infatti, sono particolarmente elevati e rappresentano un onere significativo per una società sportiva che vuole fare calcio, investire nella propria attività e programmare il futuro. La realizzazione di un manto in erba sintetica consentirebbe di contenere i costi di gestione, garantire una maggiore continuità di utilizzo del terreno di gioco e mettere a disposizione della prima squadra e dei giovani una superficie funzionale per tutta la stagione. L’obiettivo è rendere lo stadio “Gianni Cosimo” una struttura sempre più moderna, funzionale e accogliente, al servizio della prima squadra, dei giovani e dell’intera comunità..

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