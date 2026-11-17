Mercato Ortofrutticolo di Donnalucata, in arrivo 350 mila euro tra Regione e Provincia

SCICLI, 17 Novembre 2026 – Un intervento infrastrutturale atteso da anni per dare nuovo slancio al comparto agricolo sciclitano e ibleo: sono in arrivo 365 mila euro destinati alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza del Mercato Ortofrutticolo di contrada Spinello, a Donnalucata.

Le risorse arrivano attraverso un doppio canale istituzionale pensato per risolvere sia le criticità interne alla struttura, sia la sicurezza delle aree esterne:

250 mila euro dalla Regione Siciliana: frutto di un emendamento presentato all’Assemblea Regionale Siciliana dall’On. Ignazio Abbate (Presidente della I Commissione Affari Istituzionali) nell’ambito della recente manovra finanziaria, mirato alla riqualificazione strutturale del polo.

115 mila euro dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa: fondi destinati alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione lungo la Strada Provinciale 127, nel tratto antistante l’area mercatale.

Negli ultimi mesi la struttura di contrada Spinello — di proprietà comunale — era tornata al centro del dibattito cittadino. Commissionari, produttori e la stessa Amministrazione avevano infatti segnalato evidenti carenze manutentive e di servizi, una situazione resa ancor più urgente dal regolare versamento dei canoni da parte degli operatori.

A pesare sulla sicurezza era soprattutto l’assenza totale di illuminazione lungo la SP 127 proprio davanti agli ingressi del mercato, un tratto particolarmente critico nelle ore notturne e alle prime luci dell’alba, fasce orarie in cui si concentrano le operazioni di conferimento e contrattazione delle merci.

«Da più parti ci è stato chiesto di intervenire per ristrutturare il mercato ortofrutticolo di Donnalucata e finalmente questo obiettivo diventa realtà», dichiara l’On. Ignazio Abbate. «Sappiamo quanto sia importante per l’economia non solo di Scicli, ma di tutta la provincia, la struttura di contrada Spinello, un punto di riferimento fondamentale per i nostri produttori e commercianti. Per questo, ai 250 mila euro del mio emendamento in finanziaria si sommano i 115 mila euro messi a disposizione dalla Provincia per illuminare una zona attualmente completamente al buio».

L’operazione punta a invertire la rotta dopo anni di difficoltà gestionali, restituendo decoro e funzionalità a un nodo chiave dell’indotto ortofrutticolo della fascia trasformata.

«Sono estremamente soddisfatto della sinergia creatasi tra Provincia, Comune, Regione e territori», conclude l’esponente della Democrazia Cristiana. «La richiesta è partita proprio da chi vive giornalmente il mercato e merita strutture moderne, sicure e all’altezza dell’eccellenza produttiva del nostro territorio. Un ringraziamento particolare va agli amici della DC di Scicli, che ogni giorno si fanno portatori delle istanze della città».



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