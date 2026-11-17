Ispica in diretta su Rai 1, domenica 22 novembre la Santa Messa dalla Basilica della SS. Annunziata

ISPICA, 18 Novembre 2026 – Domenica 22 novembre 2026, a partire dalle ore 10:55, Rai 1 trasmetterà in diretta nazionale la Santa Messa dalla Basilica della Santissima Annunziata di Ispica. La celebrazione, che coincide con la Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, sarà presieduta da Mons. Ignazio Petriglieri, vicario generale della diocesi di Noto. Oltre al profondo valore spirituale per la comunità parrocchiale, l’evento rappresenta una prestigiosa vetrina nazionale per mostrare a milioni di telespettatori la bellezza tardobarocca della basilica (ricostruita dopo il terremoto del 1693) e il patrimonio culturale dell’intera città di Ispica.

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