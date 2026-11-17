Influday: a Ragusa oltre duecento vaccinazioni lo scorso weekend

Ragusa, 17 novembre 2026 – Sono 211 le vaccinazioni antinfluenzali somministrate dal Servizio di Epidemiologia e Profilassi dell’ASP di Ragusa nel fine settimana del 14 e 15 novembre in occasione dell’Influday, l’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana per favorire l’accesso alla vaccinazione gratuita e senza prenotazione.

Sabato 14 novembre sono state effettuate 156 vaccinazioni nella sala “Saro Di Grandi”, messa a disposizione dall’AVIS Ragusa. Domenica 15 novembre ne sono state somministrate 55 nell’ambulatorio vaccinale di via A. Licitra 11.

La campagna antinfluenzale prosegue fino al 28 febbraio 2027. La vaccinazione aiuta a prevenire l’influenza stagionale e a ridurne il rischio di complicanze. Tra i principali destinatari ci sono le persone dai 60 anni in su, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le donne in gravidanza, le persone con patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze e gli operatori sanitari.

Tutti i vaccini antinfluenzali disponibili in Italia sono autorizzati dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e/o dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). È sufficiente una sola dose per tutte le età, ad eccezione dei bambini dai 6 mesi ai 9 anni mai vaccinati in precedenza, per i quali sono raccomandate due dosi. A partire dai 2 anni e fino ai 18 anni, è disponibile anche il vaccino antinfluenzale spray nasale.

È possibile la co-somministrazione con altri vaccini raccomandati per la popolazione adulta: anti-pneumococco, anti-Zoster (fuoco di Sant’Antonio), anti-Covid-19 aggiornato, anti-virus respiratorio sinciziale (RSV adulti) e anti difterica-tetano-pertosse (richiamo gratuito ogni dieci anni).

Gli open day senza prenotazione proseguono ogni lunedì e mercoledì dalle 14 alle 18 e ogni sabato dalle 9 alle 13, negli ambulatori vaccinali di Ragusa (via A. Licitra 11), Modica (ospedale “Maggiore-Baglieri”) e Vittoria (via Nicosia 27).

È possibile vaccinarsi anche presso i medici e i pediatri di famiglia e nelle farmacie convenzionate aderenti alla campagna. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a servizio.epidemiologia@asp.rg.it o chiamare il numero verde 800 050510, attivo la mattina dal lunedì al venerdì.

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