Il mito di Antigone al Caffè Letterario Quasimodo di Modica: sabato 21 novembre in scena la tragedia di Sofocle

Modica, 17 novembre 2026 – Il mito di Antigone e la tragedia di Sofocle saranno al centro del IV appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, che si terrà sabato 21 novembre, alle ore 17.30, presso la Società Operaia Mutuo Soccorso, e che sarà interamente dedicato al teatro classico e incentrato sulla figura intramontabile di Antigone.

L’evento si propone come un viaggio ravvicinato nella tragedia greca, analizzando la modernità dei suoi messaggi e la potenza drammaturgica di una delle eroine più iconiche della letteratura universale. Al centro delle riflessioni ci sarà il profondo scontro tra le leggi dello Stato e le leggi non scritte del cuore e della pietà umana, un tema che continua a dialogare fortemente con la contemporaneità. Sarà un interessante viaggio con la messa in scena di “ANTIGONE” per la regia di Alessandro Sparacino e con gli attori Mariella Frasca, Annarita Lo Bianco, Serafina Cascino, Christian Zago e Angela Abela.

“In un tempo in cui spesso deleghiamo le nostre scelte, la figura di Antigone, afferma Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, ci farà addentrare in temi come legge, libertà e coscienza, rappresentando un’occasione preziosa per riscoprire l’attualità dei classici attraverso la forza evocativa della parola recitata e ricordandoci il coraggio di custodire la libertà interiore e di ascoltare la voce della coscienza, anche a costo di sfidare le imposizioni esterne. Il teatro diventa così specchio dell’umano, luogo di incontro e di profonda riflessione civile”.

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