Il Comune di Ragusa aderisce alla Rete Nazionale dei Patti Digitali. Il 18 novembre la cerimonia ufficiale

Ragusa, 17 novembre 2026 – Il Comune di Ragusa aderisce alla Rete Nazionale dei Patti Digitali, compiendo un importante passo verso la costruzione di una comunità educante sempre più consapevole e attenta al benessere digitale delle nuove generazioni.

La cerimonia di adesione si terrà mercoledì 18 novembre, alle ore 16:30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città.

Promotore di questa iniziativa è lo staff di “Aspettando lo smartphone – Patti Digitali di Ragusa” gruppo costituito da genitori che, attraverso un percorso di sensibilizzazione e corresponsabilità educativa, si impegna a promuovere un rapporto più consapevole ed equilibrato tra bambini, adolescenti e tecnologie digitali. Il gruppo fa parte della rete nazionale della Fondazione Patti Digitali, realtà impegnata nella diffusione dei Patti Digitali di Comunità su tutto il territorio nazionale.

L’incontro rappresenterà un’occasione per presentare i Patti Digitali di Comunità e illustrarne le finalità: favorire un utilizzo consapevole, equilibrato e responsabile delle tecnologie digitali, attraverso un impegno condiviso tra istituzioni, famiglie, scuola e realtà del territorio.

Nel corso della cerimonia, il Sindaco procederà alla firma del “Manifesto dell’Educazione Digitale di Comunità”, formalizzando l’adesione dell’Amministrazione comunale a un percorso collettivo volto a tutelare il benessere e la sicurezza digitale di bambini, bambine e adolescenti.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che accompagnare le giovani generazioni nell’utilizzo delle tecnologie non possa essere una responsabilità esclusiva delle famiglie, ma debba coinvolgere l’intera comunità educante. In un contesto sociale in continua evoluzione, diventa fondamentale creare alleanze territoriali capaci di offrire strumenti, occasioni di confronto e opportunità di crescita.

L’adesione del Comune di Ragusa rappresenta pertanto un’importante opportunità per rafforzare le sinergie tra istituzioni e cittadini, sostenere le famiglie e promuovere una cultura digitale fondata sulla consapevolezza, sulla prevenzione e sulla partecipazione.

Educare al digitale è una responsabilità condivisa. Una comunità consapevole è il primo passo per garantire ai più giovani un futuro digitale più sicuro e responsabile.

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