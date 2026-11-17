Forza Italia cresce in provincia di Ragusa: il consigliere comunale di Acate Eliseo Campagnolo aderisce al partito

Acate, 17 novembre 2026 – Continua il percorso di rafforzamento di Forza Italia nel territorio ibleo. Il consigliere comunale di Acate, Eliseo Campagnolo, ha ufficializzato la propria adesione al partito nel corso di un incontro con il commissario regionale di Forza Italia, on. Nino Minardo, e con il neocommissario provinciale Giovanni Occhipinti.

L’ingresso di Campagnolo rappresenta un nuovo tassello nel percorso di crescita del movimento azzurro in provincia di Ragusa, dove Forza Italia sta consolidando la propria presenza attraverso il coinvolgimento di amministratori, consiglieri comunali e rappresentanti delle comunità locali.

«Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione di Eliseo Campagnolo – dichiara Giovanni Occhipinti -. La sua scelta testimonia come Forza Italia continui a essere un punto di riferimento credibile per chi vuole impegnarsi nella politica territoriale con serietà, competenza e spirito di servizio. Stiamo lavorando per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in tutti i comuni della provincia, creando una squadra sempre più ampia e rappresentativa delle esigenze delle comunità locali. L’ingresso di Campagnolo va esattamente in questa direzione».

Per Occhipinti, che da poco ha assunto l’incarico di commissario provinciale, il radicamento sul territorio costituisce una delle priorità dell’azione politica dei prossimi mesi. «Vogliamo costruire un partito aperto, capace di ascoltare amministratori, cittadini, professionisti, imprese e associazioni. La crescita che stiamo registrando conferma che esiste una forte attenzione verso il progetto politico di Forza Italia e ci spinge a proseguire con ancora maggiore determinazione».

Soddisfazione è stata espressa anche dal commissario regionale, on. Nino Minardo. «L’adesione di Eliseo Campagnolo conferma la fase positiva che Forza Italia sta vivendo in tutta la Sicilia e, in particolare, nella provincia di Ragusa. Stiamo aggregando energie nuove e amministratori che condividono i nostri valori e la nostra visione politica. Il partito continua a crescere perché è percepito come una forza moderata, concreta e vicina ai territori. A Campagnolo rivolgo il mio benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro all’interno della nostra comunità politica».

Lo stesso Campagnolo ha evidenziato come la scelta sia maturata nella convinzione di poter contribuire, attraverso Forza Italia, a rappresentare al meglio le istanze della comunità acatese e del territorio.

L’ingresso del consigliere comunale di Acate conferma dunque il percorso di radicamento che il partito sta portando avanti nella provincia di Ragusa, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza nei territori e consolidare una rete sempre più estesa di amministratori e rappresentanti istituzionali.

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