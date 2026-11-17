Eleganza e alta sartoria: Carmelo La Licata porta i maestri sarti napoletani a Ragusa

Ragusa, 17 novembre 2026 – In vista delle festività natalizie, Carmelo La Licata apre le porte del suo spazio di Via Mariannina Schininà 111 per un appuntamento di grande prestigio dedicato agli amanti dell’eleganza e del su misura. L’iniziativa sta già riscuotendo un notevole interesse e sono moltissimi gli appassionati che hanno richiesto di prendere parte all’evento, entusiasti della straordinaria operazione messa in piedi. La serata, intitolata “Atelier Aperto – Edizione Ragusa”, rappresenta un’occasione unica di incontro tra amici e cultori dello stile. Protagonisti dell’appuntamento saranno rinomati maestri sarti napoletani del mondo artigianale bespoke, pronti a illustrare una ricercata selezione di tessuti pregiati provenienti dal panorama sartoriale internazionale e a mettersi a disposizione degli ospiti per prendere le misure. L’evento è riservato a una clientela selezionata e l’accesso è consentito solo su invito personale nominativo, con conferma di partecipazione. Non è previsto accesso per il pubblico. Info e conferma invito: cell. 393.139.7985 “Siamo davvero felici ed entusiasti per la straordinaria risposta che stiamo ricevendo – dichiara Carmelo La Licata – Questo appuntamento rappresenta per me il naturale coronamento di tanti anni di intenso lavoro nel mondo sartoriale, un percorso fatto di dedizione quotidiana, ricerca continua e passione autentica che negli ultimi anni ci ha regalato grandissime soddisfazioni e importanti successi. Portare a Ragusa l’eccellenza della scuola sartoriale napoletana era un progetto a cui tenevamo moltissimo e vedere un interesse così vivo, con tantissime richieste già arrivate, ci ripaga di ogni sforzo. Vogliamo offrire alla città e a chi ci segue con stima da tempo non solo la possibilità di toccare con mano tessuti di altissimo pregio e di affidarsi a mani artigiane sapienti, ma soprattutto una serata piacevole da vivere tra amici, nel segno della bellezza, della cura per il dettaglio e della grande tradizione del fatto su misura». L’esclusivo appuntamento è fissato per mercoledì 16 dicembre 2026, a partire dalle ore 19:30, in Via Mariannina Schininà 111 a Ragusa. Un’opportunità imperdibile per immergersi nell’eccellenza della tradizione sartoriale in un’atmosfera raffinata e conviviale.

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