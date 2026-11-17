Consegnati i lavori di Villa Ottaviano a Marina di Ragusa

Ragusa, 17 novembre 2026 – Prende ufficialmente il via il cantiere per il recupero e la rifunzionalizzazione di Villa Ottaviano, nel cuore di Marina di Ragusa. Sono stati infatti consegnati i lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche che trasformeranno la storica dimora di via Dandolo nella nuova sede distaccata della delegazione comunale e in uno spazio polifunzionale aperto alla cittadinanza.

L’intervento di ristrutturazione ha un importo complessivo di 250.000 euro, finanziato grazie alle risorse ottenute dal Comune di Ragusa nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con Anas (parte di un accordo complessivo da 3,8 milioni di euro) a titolo di compensazione per i disagi legati ai lavori di realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania.

Il percorso di valorizzazione dell’immobile era iniziato con l’acquisizione al patrimonio comunale della storica villa appartenuta alla famiglia Ottaviano, resa possibile grazie a un finanziamento regionale dedicato di 1.455.000 euro. L’edificio padronale, sviluppato su due livelli con nove vani al piano terra, tre vani al piano superiore e un’ampia area esterna di pertinenza per una superficie complessiva di circa 1.000 metri quadri risponde al bisogno di dotare finalmente la frazione di adeguati spazi aggregativi e per uffici comunali.

“Villa Ottaviano ospiterà la delegazione di Marina, uno spazio coperto versatile e a disposizione della cittadinanza. Il luogo è splendido e rappresenta l’ennesimo esempio della nostra strategia per valorizzare e dare nuove funzioni a immobili storici che meritano di torna a vivere — dichiara il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì -. Con la consegna di questi lavori compiamo un passo avanti per restituire alla comunità un bene identitario e di pregio nel pieno centro della frazione”.

“Con l’avvio del cantiere entra nel vivo una riqualificazione attesa da tempo dai residenti di Marina di Ragusa — aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida -. Grazie ai 250.000 euro provenienti dalle opere compensative legate alla Ragusa-Catania, eseguiremo interventi mirati di manutenzione straordinaria e di completo abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo i dodici vani della villa e gli spazi esterni pienamente accessibili, sicuri e funzionali. Oltre a offrire ai cittadini una sede istituzionale decorosa e luoghi di incontro al chiuso, il completamento dell’opera ci permetterà di razionalizzare la spesa pubblica per i canoni di locazione degli spazi che attualmente ospitano uffici comunali”.

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