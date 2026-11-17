Comiso. “Se oggi non riusciamo a inventare una vecchiaia dignitosa, che ne sarà dei nostri figli?” Al Naselli la lezione di Mons. Paglia sull’Età Grande

Comiso, 17 novembre 2026 – “Se oggi non riusciamo a inventare una vecchiaia dignitosa, che ne sarà dei nostri figli?”.

È questo uno dei messaggi più forti lanciati da mons. Vincenzo Paglia nel corso del convegno dedicato all’Età Grande ospitato al Teatro Naselli di Comiso, promosso dai Lions Club della VIII Circoscrizione con il Lions Club Comiso Terra Iblea capofila, e con il coinvolgimento di istituzioni, professionisti, mondo sanitario, cooperazione sociale e Terzo settore.

Al centro della riflessione, la necessità di ripensare profondamente il rapporto della società con l’invecchiamento, trasformando quella che viene spesso considerata una fase marginale della vita in una stagione di responsabilità, partecipazione e trasmissione di valori. Per mons. Paglia, protagonista del dibattito nazionale sui temi della longevità e della non autosufficienza, la vera sfida non riguarda soltanto gli anziani di oggi ma soprattutto le generazioni che verranno.

“La vecchiaia non è scarto”

Nel dialogo con la scrittrice Costanza DiQuattro, mons. Paglia ha sottolineato come la società sia chiamata a contrastare fenomeni quali solitudine, abbandono e marginalizzazione.

“ Non possiamo accettare che la vecchiaia significhi scarto, disprezzo o isolamento”, ha spiegato, evidenziando che la vita non può essere ridotta esclusivamente alla dimensione economica. «L’esistenza trova il proprio significato nell’amore, nelle relazioni, nello stare insieme e nel costruire comunità».

Particolarmente significativo il passaggio dedicato al rapporto tra generazioni. Paglia ha infatti indicato nei nonni una risorsa insostituibile per il futuro della società, chiamati ad accompagnare i più giovani nella crescita umana e culturale.

“ Oggi gli anziani hanno un compito nuovo: aiutare i propri nipoti a crescere con saggezza, trasmettendo esperienza e valori. La vita è una straordinaria avventura da vivere insieme e non da soli.”

Da qui anche l’invito a guardare alla vecchiaia come a una stagione di opportunità e non di rinuncia.

“La grandezza della vecchiaia è nelle nostre mani”.

Nel suo intervento, la presidente del Club Lions Comiso Terra Iblea, Francesca Cassarino, ha raccolto il senso della serata:

“ Quella di ieri è stata una serata che ci ha lasciato un segno: ci ha invitato a guardare la realtà con occhi diversi e a riscoprire il valore delle relazioni umane. Ringrazio Rosario per averci coinvolto nell’affrontare il tema “Vivere l’età grande” e per averci permesso, grazie ai suoi contatti e al suo impegno, di affrontarlo sotto molteplici prospettive con la presenza di relatori di alto profilo.” E poi l’impegno per il futuro:

“ Sta ora a tutti noi Lions attivarci per trasformare quanto ascoltato in attività concrete per il nostro territorio, confermando la nostra vocazione al servizio per la comunità. Il convegno di ieri sera, è inoltre in linea con la direzione del mio anno di presidenza: Costruire legami, coltivare valori, generare futuro. “

“ Mons. Vincenzo Paglia ci ha richiamato a una responsabilità collettiva: gli anziani non sono da assistere ai margini, ma da riconoscere, ascoltare e coinvolgere. Come Lions Comiso Terra Iblea, ci crediamo profondamente: una comunità è davvero tale quando non lascia indietro nessuno. Grazie a tutti per aver partecipato e collaborato. We Serve. “.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle opportunità offerte dal bando Agenas sui grandi anziani e al contributo che il Terzo Settore può garantire per realizzare nuovi modelli di assistenza e accompagnamento.

“ I grandi anziani rappresentano una delle sfide più importanti che la nostra società dovrà affrontare nei prossimi anni”, ha dichiarato Rosario Alescio, amministratore delegato del Consorzio Sisifo. “ I dati illustrati durante il convegno dimostrano che non possiamo più limitarci a ragionare in termini emergenziali. Occorre costruire reti stabili di assistenza, sostegno e inclusione che consentano alle persone di continuare a vivere nel proprio contesto familiare e sociale il più a lungo possibile”. Secondo Alescio, il bando Agenas costituisce un’importante occasione per valorizzare il ruolo degli enti del Terzo Settore e sperimentare percorsi innovativi di presa in carico.

“ Le organizzazioni che operano quotidianamente sul territorio possiedono competenze ed esperienze preziose. Investire sulla domiciliarità, sulla prevenzione della solitudine e sui servizi di prossimità significa investire sulla qualità della vita delle persone e sulla sostenibilità futura del sistema di welfar.”

Un messaggio chiaro: la casa non è solo il luogo dove ricevere assistenza, ma il contesto da preservare, con le sue relazioni, i suoi affetti, la sua identità. E per farlo servono reti, non interventi spot. Servono prevenzione, accompagnamento, servizi di prossimità capaci di intercettare i bisogni prima che diventino emergenza.

L’iniziativa, a cui ha portato i saluti il governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Peppe Walter Buscema, ha riunito istituzioni, sanità, cooperazione sociale e Terzo settore, confermando che la sfida della longevità si vince solo insieme: istituzioni pubbliche, enti del Terzo Settore, volontariato e comunità.

Nelle foto alcuni momenti del convegno.

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