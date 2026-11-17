Comiso. Nasce il nuovo “faro” di Controcorrente: Vittorio Ragusa nominato referente territoriale

Comiso, 17 novembre 2026 – Il movimento politico Controcorrente compie un nuovo passo nel suo percorso di radicamento in provincia di Ragusa con l’apertura di un nuovo “Faro” a Comiso. L’obiettivo è creare un punto di riferimento stabile per i cittadini che desiderano contribuire in modo attivo e concreto al futuro della comunità.

A ricoprire il ruolo di Guardiano del Faro sarà il consigliere comunale Saverio Buscemi, già coordinatore regionale dei consiglieri e degli amministratori del movimento. Il ruolo di referente territoriale dei componenti del Faro è stato invece affidato a Vittorio Ragusa, figura di comprovata esperienza amministrativa, già assessore e consigliere comunale della città casmenea.

L’iniziativa nasce su impulso di un gruppo di cittadini che si riconoscono nei valori di Controcorrente e puntano a costruire un’alternativa politica fondata sull’ascolto, sulla partecipazione attiva e sulle competenze.

«Non vogliamo calare dall’alto un programma preconfezionato – dichiara Vittorio Ragusa – Comiso ha bisogno di idee fresche, partecipazione e competenze. Vogliamo confrontarci con cittadini, commercianti, associazioni e realtà produttive per elaborare insieme proposte concrete. Questo Faro sarà la casa di tutti i comisani e i pedalinensi che non si rassegnano allo status quo e vogliono invertire la rotta».

Il nuovo presidio territoriale si propone come uno spazio aperto e inclusivo, pensato per individuare priorità e soluzioni reali per lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio.

«Con Comiso aggiungiamo un tassello fondamentale alla crescita di Controcorrente nel Ragusano – afferma Saverio Buscemi – Non stiamo semplicemente aprendo sedi o raccogliendo adesioni, ma costruendo una rete di persone credibili, competenti e profondamente legate alla propria terra. La presenza di Vittorio Ragusa rappresenta un valore aggiunto decisivo per un progetto che vuole restituire ai cittadini un ruolo da protagonisti nelle scelte che riguardano il loro futuro».

Nelle prossime settimane il nuovo Faro si presenterà ufficialmente alla cittadinanza con un incontro pubblico. Nel frattempo, tutti coloro che desiderano collaborare, aderire al movimento o avanzare proposte possono mettersi in contatto direttamente con il referente territoriale Vittorio Ragusa.

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