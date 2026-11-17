Caro voli, rimborsi fino a 200 euro per Natale. E Comiso amplia i collegamenti

PALERMO, 17 Novembre 2026 – La Regione rafforza gli aiuti contro il caro voli in vista delle festività natalizie. Dall’1 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 i residenti potranno infatti ottenere un rimborso fino a 100 euro per un viaggio di andata e ritorno sulle tratte nazionali da e per la Sicilia. Per studenti, cittadini con Isee basso e persone con disabilità pari o superiore al 67%, il contributo potrà raggiungere i 200 euro.

L’agevolazione riguarderà tutti gli aeroporti siciliani e sarà riconosciuta anche sui biglietti già acquistati per voli effettuati nel periodo indicato.

Novità anche per l’aeroporto di Comiso. Dal 15 dicembre Aeroitalia attiverà quattro nuove rotte annuali, con due frequenze settimanali, verso Napoli, Pisa, Venezia e Malta. Previsto inoltre un secondo volo giornaliero per Milano Linate, mentre resteranno confermati i due collegamenti quotidiani con Roma.

Durante le festività saranno operativi anche i voli per Bologna e Torino, con due frequenze settimanali ciascuno, collegamenti destinati a proseguire anche nella stagione estiva 2027.

Il piano prevede il posizionamento di un secondo aeromobile nello scalo ibleo e una crescita stimata di circa 100 mila passeggeri aggiuntivi all’anno.

“Contrastare il caro voli e aumentare i collegamenti significa sostenere le famiglie e rendere effettivo il diritto alla mobilità dei siciliani”, ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani.

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