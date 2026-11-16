Via Cavour a Vittoria, sit-in di Forza Italia accanto ai commercianti

Vittoria, 16 novembre 2026 – Un segnale concreto di vicinanza alle attività commerciali del centro storico e, allo stesso tempo, un appello alle istituzioni affinché si intervenga con urgenza su sicurezza, decoro urbano e rilancio economico di via Cavour. Con questo obiettivo sabato sera Forza Italia Vittoria, assieme al movimento politico Sviluppo Ibleo, ha promosso un sit-in che si è tenuto proprio lungo l’arteria cittadina, da tempo al centro del dibattito pubblico per le criticità che interessano l’area.

All’iniziativa hanno preso parte dirigenti, amministratori e militanti del partito azzurro, che hanno voluto manifestare la propria solidarietà agli esercenti e agli operatori economici della zona.

“Dalle parole ai fatti”, ha dichiarato il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa. “Oggi siamo qui con tutto il gruppo dirigente di Forza Italia e con gli amici di Sviluppo Ibleo per solidarizzare con le attività commerciali di via Cavour, fortemente penalizzate da una serie di problemi che in questi mesi abbiamo evidenziato sia in Consiglio comunale che nelle sedi opportune. Siamo qui per stringerci attorno agli esercenti e per lanciare un grido d’allarme alle istituzioni locali affinché si faccia qualcosa in tempi brevi”.

La Rosa ha rimarcato come il tema non riguardi soltanto l’aspetto economico ma investa più in generale la qualità della vita nel centro storico. “Abbiamo puntato l’attenzione sul decoro urbano, sulla sicurezza e sulla necessità di prevedere incentivi a sostegno delle start-up e dei giovani imprenditori che vogliono investire in via Cavour. È importante tornare a parlare di questa strada come si faceva tanti anni fa, quando rappresentava un punto di aggregazione per le famiglie vittoriesi e un luogo di incontro sicuro e attrattivo per i giovani”.

Tra le proposte avanzate dal partito figurano il rafforzamento dei controlli sul territorio, una presenza costante delle forze preposte alla vigilanza, verifiche sul rispetto delle regole da parte delle attività economiche, misure a sostegno dell’imprenditoria giovanile e interventi mirati a migliorare il decoro urbano e l’illuminazione pubblica.

Sul fronte istituzionale è intervenuto anche il consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra, che ha illustrato il lavoro portato avanti in aula consiliare. “Stiamo lavorando per la regolamentazione dell’apertura delle nuove attività commerciali in via Cavour e nelle zone limitrofe. Abbiamo presentato e continueremo a proporre una serie di emendamenti che consentano di disciplinare in maniera seria il regolamento comunale relativo alle attività commerciali, sempre nell’ottica della tutela dei cittadini, della sicurezza e del decoro urbano”.

Secondo Pelligra, il fenomeno della progressiva chiusura delle attività rappresenta uno dei principali campanelli d’allarme. “Assistiamo a uno spopolamento commerciale che non può essere ignorato. Molti esercizi hanno abbassato le saracinesche e servono azioni concrete per invertire questa tendenza. Occorre una politica di riqualificazione complessiva del centro storico che garantisca sicurezza nelle piazze e lungo via Cavour e che restituisca attrattività a una delle zone più importanti della città”.

Dal sit-in è dunque emersa la richiesta di un piano organico per il rilancio del centro storico vittoriese, con interventi che sappiano coniugare sicurezza, legalità, sostegno alle imprese e valorizzazione urbana, nella convinzione che via Cavour possa tornare a essere un punto di riferimento per il commercio, la socialità e la vita cittadina.

Salva