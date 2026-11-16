Stangata idrica e distacchi nel Ragusano, il Comitato “Cambiare Scicli”: «Iblea Acque va sciolta se viola le regole Arera»

SCICLI, 16 Novembre 2026 – Dura presa di posizione del Comitato “Cambiare Scicli”, presieduto dal dottor Giuseppe Implatini, contro la gestione del servizio idrico in provincia di Ragusa. Nel mirino ci sono sia i recenti preavvisi di limitazione e sospensione della fornitura inviati da Iblea Acque agli utenti morosi, sia i rincari tariffari appena varati per il quadriennio 2026-2029.

Secondo il Comitato, le lettere di costituzione in mora con cui la società annuncia l’avvio delle riduzioni idriche a partire da novembre presentano gravi profili di illegittimità. Da un lato, l’art. 4.3 dell’allegato A della delibera Arera n. 311/2019/R/IDR vieta esplicitamente di avviare procedure di limitazione nei confronti degli utenti che hanno presentato un reclamo scritto – riguardante importi errati o consumi prescritti risalenti a oltre due anni – senza aver ancora ricevuto risposta dal gestore. Dall’altro, gran parte dei crediti reclamati da Iblea Acque deriverebbe da fatture basate su consumi stimati ben superiori a quelli reali, addebitati senza effettuare da anni la lettura dei contatori, in aperto contrasto con l’obbligo di almeno due rilevazioni annuali previsto dalla delibera Arera 218/2016/R/idr.

Da qui la richiesta formale alla società di congelare immediatamente ogni procedura di costituzione in mora e di distacco fino a quando gli importi effettivamente dovuti dagli utenti non saranno ricalcolati in modo trasparente.

L’affondo del Comitato non risparmia gli organismi preposti alla vigilanza politica: il Comitato sul Controllo Analogo, composto da cinque sindaci della provincia, e l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI), che riunisce tutti i primi cittadini del Ragusano. Entrambi vengono accusati di aver tollerato nel tempo queste inadempienze senza esercitare un controllo reale ed effettivo sulla dirigenza della società.

Oltre a sollecitare l’ATI affinché imponga uno stop immediato alle messe in mora, “Cambiare Scicli” contesta duramente gli aumenti delle tariffe idriche approvati lo scorso 26 ottobre con la delibera n. 14, giudicati del tutto privi di riscontro rispetto ai reali costi di gestione presenti e futuri. Il piano tariffario prevede infatti un rincaro del 10,50% per il 2026 (con effetto retroattivo dal 1° gennaio), seguito da ulteriori aumenti del 9% nel 2027, del 7,50% nel 2028 e del 6,75% nel 2029.

In conclusione, il Comitato lancia un avvertimento diretto all’Assemblea Territoriale Idrica: qualora dovessero persistere le gravi violazioni denunciate ai danni dei cittadini, l’ATI dovrà prendere seriamente in considerazione lo scioglimento della stessa Iblea Acque.

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