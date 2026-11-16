Santa Croce Soccer, imbattibilità e primato: la squadra continua a guidare il girone D

Santa Croce Camerina, 16 novembre 2026 – Dopo dieci giornate di campionato, i biancazzurri del Santa Croce Soccer sono ancora senza sconfitte e occupano il primo posto nel girone D di Promozione.

Il Santa Croce Soccer prosegue il proprio cammino in campionato con numeri che confermano la bontà del lavoro svolto finora. La formazione biancazzurra è ancora imbattuta dopo dieci giornate e guida la classifica del girone D di Promozione con 26 punti, frutto di otto vittorie e due pareggi.

Un rendimento positivo, accompagnato da una buona solidità difensiva: sono 26 le reti realizzate e appena tre quelle subite. Numeri importanti, che collocano il Santa Croce tra le principali protagoniste di questa prima parte della stagione.

La classifica, tuttavia, racconta anche di un campionato competitivo e di una lotta per le prime posizioni tutt’altro che definita.

L’ultimo pareggio a reti inviolate sul campo dell’Atletico Megara ha consentito ai biancazzurri di conservare il primato, confermando la capacità della squadra di affrontare anche trasferte impegnative senza perdere la propria imbattibilità.

La società guarda con soddisfazione ai risultati ottenuti, ma senza lasciarsi trascinare da facili entusiasmi. “Siamo contenti del percorso compiuto finora e del lavoro che la squadra, lo staff tecnico e tutte le componenti della società stanno portando avanti. I numeri sono certamente positivi, ma siamo consapevoli che il campionato è ancora lungo e che ci saranno altre partite difficili da affrontare. Non abbiamo ancora raggiunto alcun traguardo: dobbiamo continuare a lavorare con serietà, mantenendo i piedi per terra, rispetto per gli avversari e la stessa determinazione mostrata fino a oggi”.

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