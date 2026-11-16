Ragusa. 24 Novembre, “Giornata per il lavoro” al Centro per l’impiego

Ragusa, 16 novembre 2026 – Dopo i “Job days settore turistico alberghiero” e la “Inclusion week” continuano le iniziative che il Servizio XIII Centro per l’Impiego di Ragusa, in collaborazione con diversi enti tra cui anche il Comune di Ragusa – assessorati allo Sviluppo Economico, Politiche Giovanili – Informagiovani, Politiche Sociali – organizza per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro in settori specifici.

Il prossimo 24 novembre 2026 si svolgerà presso Il Centro per l’impiego di Ragusa in Via Empedocle n. 30, una “Giornata per il lavoro” dedicata alle posizioni aperte nei settori delle costruzioni, degli impianti, della meccanica, dell’elettronica, e dell’informatica, con lo scopo di mettere in contatto le persone in cerca di occupazione con i datori di lavoro che sono alla ricerca di personale con specifiche professionalità.

Le candidature possono essere presentate al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5tzD5JFaX6cAWd4rhgx5qdL01Zmm5Rr-f6fxWO5bzqbat8g/viewform . I partecipanti saranno ricontattati dal Centro per l’Impiego al proprio indirizzo mail, con indicazione della fascia oraria di convocazione.

L’iniziativa rientra in una serie più ampie di giornate che si svolgeranno anche nelle sedi di Modica e Vittoria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo “Sportello IDO – Incrocio Domanda Offerta di lavoro” del Servizio XIII Centro per l’Impiego di Ragusa, tel 0932 082540 – 0932 082558 mail ulrgc00@regione.sicilia.it, dal lunedi al venerdi dalle 09,00 alle 13.00 e il mercoledi dalle 15.00 aile 17.00.

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