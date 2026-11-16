Quando la previdenza diventa un’ingiustizia: 88 euro al mese a una famiglia ragusana colpita dal lutto

RAGUSA, 16 Novembre 2026 – Perdere prematuramente un genitore è una tragedia incolmabile. Ma scoprire che lo Stato, a fronte di quel dramma, riconosce alla famiglia un assegno di 88,20 euro lordi al mese trasforma il dolore in un profondo senso di abbandono. Non è un errore burocratico, ma il gelido verdetto delle attuali regole previdenziali. A portare alla luce questa situazione limite è il Patronato INCA-CGIL di Ragusa, che ha documentato un caso emblematico, denunciando una falla normativa non più sostenibile e lanciando una proposta di modifica legislativa urgente.

All’origine dell’assegno “fame” c’è il meccanismo introdotto dalla riforma Dini del 1995 (Legge 335). Chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 rientra interamente nel sistema contributivo puro.

Quando un lavoratore o una lavoratrice muore in giovane età, il montante contributivo accumulato fino a quel momento è inevitabilmente basso. Poiché il sistema contributivo calcola la pensione ai superstiti (destinata al coniuge e ai figli) in percentuale diretta su quel gruzzolo, senza prevedere un’ancora di salvataggio, l’importo crolla a poche decine di euro. Una disparità generazionale stridente: a parità di contributi e di tragedia familiare, chi aveva anche un solo giorno di lavoro registrato prima del 1996 (sistema retributivo o misto) può infatti contare sull’integrazione al trattamento minimo, garantendo una sopravvivenza dignitosa.

“Non possiamo accettare che una famiglia, già colpita dalla tragedia della perdita di un proprio caro, venga condannata anche alla povertà”, tuona Giuseppe Roccuzzo, segretario provinciale della CGIL Ragusa. “Ottantotto euro al mese non rappresentano una tutela previdenziale dignitosa, ma il segnale di una profonda ingiustizia sociale”.

Uno spiraglio di speranza era stato aperto di recente dalla Corte costituzionale con la sentenza 94 del 2025, che aveva riconosciuto il diritto all’integrazione al minimo per gli assegni ordinari di invalidità interamente contributivi, sancendo il primato della solidarietà sociale sul calcolo puramente aritmetico. Un principio, tuttavia, non esteso in automatico alle pensioni ai superstiti.

Per colmare questo vuoto normativo, la CGIL Ragusa e il Patronato INCA hanno predisposto un emendamento mirato. La proposta punta a modificare l’articolo 1, comma 16, della legge 335/1995, estendendo l’integrazione al trattamento minimo anche alle pensioni di reversibilità e indirette interamente contributive, vincolandola ovviamente ai requisiti reddituali della famiglia.

L’obiettivo è portare il tema sul tavolo dei parlamentari in vista della prossima Legge di Bilancio, prima che storie come questa – destinate a ripetersi con l’avanzare delle generazioni contributive pure – si trasformino in una vera e propria emergenza sociale. “Dietro quegli 88 euro non ci sono soltanto numeri – conclude Roccuzzo – ma persone, famiglie e figli che rischiano di essere lasciati soli proprio quando avrebbero più bisogno dello Stato”.

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