Pozzallo riabbraccia il suo orizzonte: abbattuto l’ultimo muro sul lungomare di via Pascoli

POZZALLO, 16 Novembre 2026 – Un altro tassello del piano di riqualificazione urbana della città marinara giunge a compimento. È stato demolito l’ultimo diaframma in muratura che ancora ostruiva la visuale sul litorale in corrispondenza di via Pascoli, restituendo a cittadini e visitatori uno scorcio diretto sull’azzurro del Mediterraneo.

A darne notizia è stato il sindaco Roberto Ammatuna, che ha rivendicato l’intervento come la naturale prosecuzione di un percorso avviato negli anni per ricucire il rapporto storico e visivo tra il centro abitato e la costa.

L’abbattimento del muro di via Pascoli si inserisce infatti in una strategia più ampia di rimozione delle barriere architettoniche e visive che per decenni avevano separato l’abitato dal lungomare. Come ricordato dal primo cittadino, l’intervento segue altre significative operazioni di “liberazione” del fronte mare:

Torre Cabrera: la rimozione di quella che l’amministrazione aveva definito una “scandalosa barriera” attorno al monumento simbolo della città.

Ex Arena centrale e Villa Comunale: la demolizione dei muri perimetrali che impedivano la continuità visiva e pedonale lungo la fascia costiera.

«A breve anche da via Pascoli sarà possibile ammirare il nostro splendido mare, Pozzallo nata sul mare», ha sottolineato Ammatuna, sintetizzando il senso di un’operazione che va oltre il semplice decoro urbano. L’obiettivo dichiarato è infatti quello di riaffermare la vocazione marittima della cittadina ragusana, eliminando ogni ostacolo fisico che ne limitava l’affaccio naturale e trasformando i punti di passaggio in vere e proprie finestre panoramiche aperte sull’acqua.

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