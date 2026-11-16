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Politica regionale

Parco degli Iblei. Campo(M5s): “La Lega vuole cancellarlo ignorando il nostro territorio”

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Palermo, 16 novembre 2026 – «Un colpo di mano vergognoso, un’operazione politica di una gravità inaudita. La Lega di Salvini presenta un emendamento a un decreto-legge sulla tutela ambientale e sul dissesto idrogeologico per ottenere esattamente il contrario: cancellare il Parco nazionale degli Iblei. Troviamo assurdo che parlamentari mai visti ai tavoli di confronto sul nostro territorio pretendano di cancellare un progetto strategico, capace di portare risorse, investimenti e opportunità di sviluppo. Del resto, parliamo della stessa Lega che sostiene un Governo che ha tagliato i finanziamenti all’autostrada Siracusa-Gela, mentre continua a propagandare il fantomatico Ponte sullo Stretto, che non si farà». Lo dichiara Stefania Campo, deputata regionale del Movimento 5 Stelle.

«Il paradosso è che proprio negli ultimi mesi il territorio ibleo ha avviato un confronto importante, promosso dal Libero Consorzio di Ragusa, con sindaci, deputati, associazioni e rappresentanti delle attività produttive. Pur partendo da posizioni differenti, si stanno cercando soluzioni condivise per tutelare agricoltura, allevamento e imprese, valutando anche eventuali modifiche alla perimetrazione. Nessuno ha proposto di cancellare la legge istitutiva. La Lega, invece, con un’iniziativa isolata, vorrebbe azzerare quasi vent’anni di lavoro e vanificare persino gli effetti della sentenza del TAR che impone la conclusione dell’iter. Con quale criterio si pretende di decidere il futuro degli Iblei ignorando le istituzioni locali?», prosegue Campo.

«Il Parco deve rappresentare un’opportunità di sviluppo, non un ostacolo alle attività produttive. Auspichiamo quindi che tutte le forze del centrosinistra ibleo e siciliano, insieme alle altre forze politiche che hanno partecipato al confronto sul territorio, possano convergere sulla necessità di salvaguardare il Parco e concluderne l’iter istitutivo. Ringraziamo i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle che hanno già espresso la propria contrarietà all’emendamento della Lega e annunciato che voteranno contro. Ci auguriamo che domani, martedì 17 novembre, prevalga il buon senso e che la proposta della Lega venga ritirata o respinta. Il futuro degli Iblei si costruisce insieme al territorio, non decidendo alle sue spalle», conclude Stefania Campo.

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