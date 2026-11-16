“Oltre il 25 novembre, dalle parole agli atti”: il PD presenta mozione in tutti i Comuni iblei e al Libero Consorzio

Ragusa, 16 novembre 2026 – “Oltre il 25 novembre, dalle parole agli atti”. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il PD presenterà nei Consigli comunali della provincia e al Libero Consorzio Comunale di Ragusa una mozione per impegnare le amministrazioni ad adottare misure permanenti di prevenzione, protezione e sostegno all’autonomia delle donne.

“Il 25 novembre non può ridursi a una giornata di cerimonie e dichiarazioni di principio”, afferma il segretario provinciale del PD, Angelo Curciullo. “La violenza contro le donne si combatte ogni giorno, anche creando le condizioni perché chi la subisce possa liberarsene. Una donna deve poter contare non soltanto sulla protezione delle istituzioni, ma anche sulla possibilità concreta di avere una casa, un lavoro e un reddito autonomo”.

La mozione prevede il rafforzamento della rete territoriale antiviolenza, la diffusione permanente del numero 1522, l’individuazione di immobili pubblici per l’accoglienza e misure per favorire l’accesso agli alloggi e ai contributi per l’affitto. Particolare attenzione è rivolta all’autonomia economica, attraverso percorsi di formazione e inserimento lavorativo in collaborazione con i Centri per l’impiego territorialmente competenti, i Centri Antiviolenza e il mondo delle imprese.

Previsti anche interventi di formazione per il personale comunale e la Polizia Locale, programmi di educazione al rispetto e alla parità e una verifica annuale degli impegni assunti e delle risorse impiegate.

“Non vogliamo aggiungere un’altra iniziativa simbolica al calendario del 25 novembre, ma chiedere alle amministrazioni di assumersi responsabilità precise e verificabili”, conclude Curciullo. “Auspichiamo che la mozione trovi un sostegno trasversale in tutti i Consigli comunali e al Libero Consorzio. Il contrasto alla violenza contro le donne non può fermarsi alle parole: servono decisioni, strumenti e risorse capaci di produrre risultati concreti”.

Salva