Nuova ambulanza per il PTE di Pozzallo, ma Ammatuna avverte: «Bene il mezzo, ora servono i medici H24»

POZZALLO, 16 Novembre 2026 -Un nuovo mezzo di soccorso per rendere più tempestivi ed efficaci gli interventi sul territorio, ma la battaglia per garantire una sanità territoriale dignitosa a Pozzallo è ancora tutt’altro che conclusa. È questo il senso della presa di posizione del sindaco Roberto Ammatuna all’indomani della consegna di una nuova ambulanza destinata al Presidio Territoriale di Emergenza (PTE) della città marinara.

Pur accogliendo con favore l’arrivo del nuovo mezzo, che consentirà di agevolare notevolmente i soccorsi e i trasferimenti dei pazienti verso le strutture ospedaliere della provincia, il primo cittadino sottolinea come si tratti soltanto di un primo tassello all’interno di un sistema di Emergenza-Urgenza e di Continuità Assistenziale che continua a mostrare gravi criticità strutturali e di organico.

Secondo quanto denunciato dal sindaco, la carenza di personale medico continua infatti a penalizzare pesantemente l’assistenza sanitaria locale su più fronti. Il PTE di Pozzallo non riesce tuttora a garantire la presenza costante del medico nell’arco delle 24 ore, mentre presso la Guardia Medica si registrano scoperture in diversi turni notturni e festivi. A questo quadro si aggiunge la situazione della Casa della Comunità di via Orione, dove non viene ancora assicurata la presenza medica nella fascia diurna, dalle 8 alle 20.

Per Ammatuna, dunque, dotare i presidi di mezzi moderni non basta se non si interviene parallelamente sul fronte del personale. Da qui l’appello alle Autorità Sanitarie affinché si faccia di più per colmare questi vuoti assistenziali, con l’auspicio che già entro la fine dell’anno vengano rispettati gli impegni presi per potenziare concretamente i servizi rivolti ai cittadini pozzallesi.

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