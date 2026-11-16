  • 16 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 16 Novembre 2026 -
AttualitàPozzallo

Nuova ambulanza per il PTE di Pozzallo, ma Ammatuna avverte: «Bene il mezzo, ora servono i medici H24»

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 16 Novembre 2026 -Un nuovo mezzo di soccorso per rendere più tempestivi ed efficaci gli interventi sul territorio, ma la battaglia per garantire una sanità territoriale dignitosa a Pozzallo è ancora tutt’altro che conclusa. È questo il senso della presa di posizione del sindaco Roberto Ammatuna all’indomani della consegna di una nuova ambulanza destinata al Presidio Territoriale di Emergenza (PTE) della città marinara.

Pur accogliendo con favore l’arrivo del nuovo mezzo, che consentirà di agevolare notevolmente i soccorsi e i trasferimenti dei pazienti verso le strutture ospedaliere della provincia, il primo cittadino sottolinea come si tratti soltanto di un primo tassello all’interno di un sistema di Emergenza-Urgenza e di Continuità Assistenziale che continua a mostrare gravi criticità strutturali e di organico.

Secondo quanto denunciato dal sindaco, la carenza di personale medico continua infatti a penalizzare pesantemente l’assistenza sanitaria locale su più fronti. Il PTE di Pozzallo non riesce tuttora a garantire la presenza costante del medico nell’arco delle 24 ore, mentre presso la Guardia Medica si registrano scoperture in diversi turni notturni e festivi. A questo quadro si aggiunge la situazione della Casa della Comunità di via Orione, dove non viene ancora assicurata la presenza medica nella fascia diurna, dalle 8 alle 20.

Per Ammatuna, dunque, dotare i presidi di mezzi moderni non basta se non si interviene parallelamente sul fronte del personale. Da qui l’appello alle Autorità Sanitarie affinché si faccia di più per colmare questi vuoti assistenziali, con l’auspicio che già entro la fine dell’anno vengano rispettati gli impegni presi per potenziare concretamente i servizi rivolti ai cittadini pozzallesi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube