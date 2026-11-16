Modica: la Gustav Holst Wind Symphony incide un intero album su commissione del compositore americano Jack Stamp

Modica, 16 novembre 2026 – Tre giorni di registrazioni a Modica per un progetto discografico di respiro internazionale. Dieci composizioni inedite del celebre compositore statunitense saranno pubblicate nel 2027 e presentate alla prestigiosa Midwest Clinic di Chicago.

Modica si affaccia sulla scena musicale internazionale grazie a un progetto artistico e culturale di straordinario prestigio. Si sono svolti in città tre giorni di intense sessioni di registrazione per la realizzazione di un CD commissionato dal celebre compositore, direttore d’orchestra e didatta statunitense Jack Stamp alla Gustav Holst Wind Symphony, l’Orchestra di Fiati del territorio ibleo diretta dal prof. Mirko Caruso.

Un’iniziativa che rappresenta un importante riconoscimento per la qualità artistica e musicale dell’orchestra e, al tempo stesso, un risultato di grande valore per l’intero territorio ibleo. Il progetto assume infatti una rilevanza internazionale del tutto particolare: per la prima volta, un’orchestra di fiati italiana registra, su commissione, un intero album dedicato alle composizioni di un autore statunitense, destinato alla produzione da parte di una casa discografica americana.

La commissione nasce dall’incontro tra Jack Stamp e l’orchestra in occasione del Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra Frederick Fennell. In quella circostanza il Dr. Stamp ha avuto modo di conoscere direttamente la realtà musicale modicana, apprezzandone l’elevato livello esecutivo, la preparazione e il valore artistico. Da questa esperienza è nata la volontà di affidare proprio alla Gustav Holst Wind Symphony la registrazione di un intero progetto discografico dedicato alla sua produzione compositiva.

Lo stesso Jack Stamp è stato presente a Modica durante le tre giornate di registrazione, supervisionando personalmente il lavoro artistico e interpretativo dell’orchestra, con il supporto tecnico dell’ingegnere audio Benjamen Blasko, professionista incaricato della realizzazione delle registrazioni.

Il CD raccoglierà dieci brani inediti composti da Jack Stamp, offrendo un significativo spaccato della sua produzione per orchestra di fiati. Tra questi figura anche “Afternoon Cappuccino”, una composizione inedita e originale che il Maestro Stamp ha voluto dedicare espressamente all’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica e al suo direttore, prof. Mirko Caruso. Una dedica che testimonia il legame artistico e umano instauratosi tra il compositore americano e la realtà musicale modicana.

La Gustav Holst Wind Symphony è un’orchestra composta da docenti e studenti del territorio ibleo, nata da un progetto che vede come promotore il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica. L’iniziativa si fonda su una precisa visione culturale: valorizzare le professionalità e i talenti musicali presenti nel territorio, creando occasioni concrete di crescita, confronto e affermazione artistica per musicisti, docenti, studenti ed ex studenti, molti dei quali oggi proseguono il proprio percorso formativo presso i Conservatori di musica.

La registrazione del CD è stata realizzata con il supporto del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica e della Fondazione Teatro Garibaldi, due realtà che hanno contribuito alla concretizzazione di un progetto capace di coniugare formazione, produzione artistica e promozione culturale del territorio.

La pubblicazione dell’album è prevista per il 2027 e la presentazione ufficiale avverrà in occasione della prossima edizione della Midwest Clinic di Chicago, uno dei più importanti e prestigiosi appuntamenti mondiali dedicati alla musica, che si svolge negli Stati Uniti e richiama ogni anno compositori, direttori, musicisti, docenti, editori e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

La partecipazione a un evento di tale portata rappresenterà un’occasione eccezionale di visibilità internazionale non soltanto per la Gustav Holst Wind Symphony, ma anche per Modica e per l’intero territorio ibleo. Il nome della città, del Liceo Musicale “G. Verga” e della comunità musicale locale entrerà così in un circuito di relazioni e riconoscimenti di livello mondiale, contribuendo a far conoscere oltre i confini nazionali le competenze, la creatività e il patrimonio umano e culturale di questo territorio.

Non si tratta, dunque, soltanto della realizzazione di un disco, ma del riconoscimento concreto di un percorso culturale e formativo che dimostra come anche una realtà territoriale possa raggiungere traguardi di assoluto rilievo internazionale, quando investe sui giovani, sulle professionalità e sulla qualità della proposta artistica.

Un risultato che rende orgogliosa l’intera comunità e che proietta Modica, attraverso la musica, su uno dei palcoscenici più prestigiosi del panorama musicale mondiale.

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