Inaugurata la settimana dei Teleri del Carmine al Teatro Don Bosco di Modica Alta

MODICA, 15 Novembre 2026 – Ha preso il via questa sera, davanti a un pubblico numeroso e partecipe riunito nella Sala Teatro Don Bosco dei Salesiani a Modica Alta, la manifestazione culturale dal titolo “Il valore dei Teleri a Modica”. L’iniziativa, in programma fino al 22 novembre, è interamente dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione di uno straordinario patrimonio storico-artistico della città e offre ai visitatori l’occasione unica di ammirare da vicino uno dei sei grandi teleri appartenenti alla Chiesa del Carmine di Modica, quello raffigurante la Deposizione.

A coordinare la serata inaugurale è stato il salesiano e giornalista don Paolo Buttiglieri, che ha introdotto i lavori e guidato i diversi interventi in scaletta. Ad aprire gli approfondimenti tecnici e storici è stato l’architetto Saro Guarrella, il quale ha illustrato al pubblico l’origine, la funzione e l’importanza di queste imponenti tele nel panorama artistico siciliano, soffermandosi in modo particolare sugli esemplari presenti nel territorio ragusano, prima di analizzare nel dettaglio proprio i teleri della Chiesa del Carmine, veri protagonisti della kermesse.

Subito dopo ha preso la parola il Vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, che ha offerto una riflessione sul legame tra arte sacra, identità comunitaria e custodia della memoria storica. A seguire, l’intervento del dottor Giorgio Casa, il quale, a nome di tutti gli organizzatori, ha rivolto un sentito ringraziamento alle autorità civili e religiose presenti e ai tanti cittadini che hanno gremito la sala.

Forte e significativa anche la partecipazione delle istituzioni cittadine. Presente in sala la sindaca di Modica, Maria Monisteri, accompagnata dagli assessori Concetta Spadaro e Leandro Giurdanella, e la presidente del consiglio comunale, Mariacristina Minardo. Prendendo la parola, la prima cittadina ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando gli organizzatori per aver donato alla comunità un evento culturale di così grande rilievo. La rassegna proseguirà nei prossimi giorni, fino al 22 novembre, offrendo alla città e ai visitatori un’importante opportunità di conoscenza e approfondimento attorno al telero della Deposizione.

credit Nino Sparacino

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