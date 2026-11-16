Iblea Acque, Mauro attacca Giaquinta: «Anni di errori dell’ATI, ora il conto lo pagano i cittadini. Più bollette, meno servizi»

Ragusa, 16 novembre 2026 – “Il danno per i cittadini della provincia di Ragusa è duplice: da una parte l’aumento delle tariffe idriche, dall’altra un servizio che continua a presentare carenze e inefficienze. Ma è arrivato il momento di dire con chiarezza di chi sono le responsabilità.

“Una situazione ereditata da parte di chi negli anni precedenti ha governato il sistema e di chi, nell’ATI, aveva il dovere di programmare, vigilare e intervenire”.

È quanto dichiara il consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro, che chiama direttamente in causa il presidente dell’Assemblea territoriale idrica, Bartolo Giaquinta, sindaco di Giarratana, e le precedenti gestioni di Iblea Acque.

“Si è costituita una società chiamata a gestire il servizio idrico di un’intera provincia con appena 100 mila euro di capitale sociale. Contemporaneamente si sono mantenute tariffe tra le più basse d’Italia, senza affrontare adeguatamente il problema della copertura dei costi effettivi del servizio. Per anni si è preferito rinviare le scelte necessarie, mentre le criticità economiche e organizzative diventavano sempre più evidenti. Oggi l’ATI approva aumenti tariffari per garantire la sostenibilità della gestione. Ma perché non si è intervenuti prima?”.

Mauro richiama anche i rilievi dell’ARERA, che nella relazione 32/2025 ha segnalato problematiche nell’aggiornamento degli atti di programmazione e organizzazione della gestione del servizio idrico nell’ambito ragusano.

“Non sono questioni emerse improvvisamente. I costi energetici, le difficoltà di riscossione, le condizioni delle reti e le esigenze finanziarie della società erano elementi che dovevano essere costantemente monitorati. Il presidente Giaquinta e l’ATI devono spiegare quali decisioni siano state assunte e perché non siano state adottate per tempo misure adeguate”.

Il consigliere richiama quindi un dato che considera particolarmente significativo: nel settembre 2026 Iblea Acque ha incassato circa 3 milioni di euro, contro appena 300 mila euro nel settembre 2025.

“Parliamo di incassi aumentati di dieci volte nell’arco di un anno. Un risultato che testimonia lo sforzo dell’attuale gestione per recuperare liquidità e mettere la società nelle condizioni di assicurare i servizi. Ma è anche un dato che impone una domanda: perché in passato si incassava così poco? Quali controlli venivano effettuati? E soprattutto, perché non si è intervenuti prima per migliorare la riscossione?”.

“È necessario distinguere le responsabilità di chi ha creato o lasciato aggravare queste condizioni da quelle di chi oggi è chiamato a porvi rimedio».

Mauro torna infine sul ruolo dell’ATI.

“Il presidente Giaquinta non può limitarsi a ricordare che l’acqua nella nostra provincia costa meno che altrove. Una tariffa bassa non è un successo amministrativo se non è accompagnata da un servizio efficiente e da una gestione economicamente sostenibile. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: i cittadini devono pagare di più, mentre continuano ad attendere servizi adeguati”.

«Chiedo che siano resi pubblici i dati relativi ai costi, agli incassi, agli investimenti e alle scelte tariffarie degli anni precedenti. Occorre accertare le responsabilità politiche e amministrative di chi ha programmato e gestito il servizio. Non è accettabile che gli errori del passato vengano scaricati sulle famiglie e sull’attuale amministrazione di Iblea Acque. Chi ha avuto il compito di governare il sistema deve assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Non possono essere sempre i cittadini a pagare il conto».

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