Giarratana Volley, a Bronte secondo stop consecutivo. Pagano: “Possiamo e dobbiamo fare di più”

Bronte, 16 novembre 2026 – Seconda sconfitta consecutiva per l’Asd Giarratana Volley nel campionato di Serie B maschile. Sul parquet dell’Aquila Bronte, nella quinta giornata del girone H, la formazione rossoblù è stata superata con il punteggio di 3-1 al termine di una gara combattuta ma che ha visto i padroni di casa più continui nei momenti decisivi.

I parziali di 25-22, 26-24, 20-25 e 25-18 raccontano di una sfida equilibrata, soprattutto nelle prime due frazioni, con il Giarratana che ha avuto le proprie occasioni senza però riuscire a concretizzarle. Dopo aver perso di misura i primi due set, la squadra iblea aveva dato segnali di reazione aggiudicandosi il terzo parziale e riaprendo completamente il confronto. Nel quarto set, però, i rossoblù non sono riusciti a confermare la crescita mostrata poco prima, consentendo ai padroni di casa di chiudere i conti.

Per il Giarratana resta il rammarico di non aver saputo sfruttare appieno una partita contro un avversario certamente competitivo ma alla portata della squadra allenata per questa stagione. A fare la differenza sono stati soprattutto alcuni momenti di appannamento e una prestazione complessivamente al di sotto degli standard espressi nelle prime uscite stagionali.

“È una sconfitta che dobbiamo analizzare con grande serenità ma anche con altrettanta onestà – commenta il presidente Salvatore Pagano – perché Bronte è una squadra del nostro stesso livello e probabilmente la differenza non l’ha fatta tanto la forza dell’avversario quanto il fatto che noi non siamo riusciti a esprimerci come sappiamo. Siamo apparsi un po’ sottotono, meno incisivi e meno continui del solito”.

Il massimo dirigente rossoblù sottolinea anche la reazione avuta nel corso del match. “Dopo i primi due set eravamo riusciti a rimettere la partita in carreggiata vincendo il terzo e dando l’impressione di poter ribaltare l’inerzia dell’incontro. In quel momento sembrava che avessimo ritrovato fiducia e ritmo. Purtroppo, nel quarto set siamo tornati a commettere qualche errore di troppo e non abbiamo avuto la necessaria lucidità per portare la gara al tie-break”.

Nonostante il passo falso, la situazione in classifica resta ancora apertissima. Il Giarratana occupa il nono posto con 6 punti conquistati in quattro partite, con un bilancio di due vittorie e due sconfitte. Davanti ai rossoblù la classifica vede il Consorzio Lr Ciclope Volley guidare con 14 punti, seguito dal Build Up-Volo Palermo e dal Santa Teresa di Riva a quota 11. Il successo ottenuto contro il Giarratana consente invece all’Aquila Bronte di salire a 8 punti e agganciare le posizioni di vertice alle spalle delle prime tre.

“Il campionato è ancora lungo e molto equilibrato – prosegue Pagano –. Non dobbiamo farci condizionare da queste due sconfitte consecutive. Abbiamo dimostrato di avere valori importanti e adesso serve ritrovare subito intensità e convinzione. Sono certo che il gruppo saprà reagire”.

L’occasione per il pronto riscatto arriverà già sabato prossimo, quando il Giarratana Volley tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare una delle formazioni più accreditate del girone, il Build Up-Volo Palermo, attuale vicecapolista della classifica.

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