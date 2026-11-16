Dieci anni senza Pamela Canzonieri: Ragusa, il dolore non si cancella, l’impegno continua

Ragusa, 16 novembre 2026 – Dieci anni fa la nostra comunità perdeva il sorriso di Pamela Canzonieri, strappata alla vita da una violenza cieca che ha lasciato una ferita impossibile da rimarginare. Domani 17 novembre, giorno in cui ricorre il decimo anniversario di quel tragico femminicidio, avvertiamo il peso di una distanza temporale che non cancella il dolore, ma che trasforma la memoria in un imperativo categorico per ognuno di noi. Come associazione Adessobasta, che fin dal primo momento ha portato avanti il dovere del ricordo, riteniamo che questa data non possa essere solo un momento di passaggio sul calendario. Solo lo scorso anno, la comunità ha voluto dare un segno visibile di questo percorso condiviso con l’installazione della panchina rossa in Piazza Cappuccini, un simbolo permanente intitolato a Pamela, Maria e Alice. Tre donne, tre concittadine a cui la nostra città deve una risposta perenne di giustizia, prevenzione e profonda solidarietà umana.

In questa ricorrenza così dolorosa, il nostro pensiero e il nostro affetto più grande vanno alla madre e alla sorella di Pamela, che con dignità immensa portano ogni giorno il peso di questa assenza. Riteniamo che il decennale della scomparsa di Pamela sia un momento di riflessione profonda che tocca l’anima di tutta la nostra comunità.

La memoria di Pamela appartiene alla storia e alla sensibilità di ognuno di noi. Per questo sentiamo forte il bisogno che l’affetto della città possa stringersi attorno alla sua famiglia in modo corale e condiviso, affinché il ricordo rimanga un legame vivo, tangibile e profondamente radicato nel tessuto sociale del nostro territorio.

Adessobasta continuerà a fare la propria parte, come ha sempre fatto, convinta che solo attraverso un cammino comune e condiviso a tutti i livelli si possa coltivare una vera cultura del rispetto e dare alle famiglie delle vittime il calore e il sostegno che meritano.

Salva