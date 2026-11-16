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Sindacale

Commercio, in 13 anni la Sicilia perde 3.320 negozi. Manenti: «Le città rischiano di svuotarsi»

I dati dell'Ufficio Studi fotografano la crisi del commercio di vicinato. Negli 11 Comuni siciliani censiti si passa da 16.717 attività nel 2012 a 13.397 nel 2025
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Palermo, 16 novembre 2026 – La progressiva scomparsa dei negozi di vicinato rappresenta una delle principali criticità per il futuro delle città siciliane. Tra il 2012 e il 2025, negli 11 Comuni dell’Isola presenti nell’analisi dell’Ufficio Studi nazionale di Confcommercio, hanno cessato l’attività 3.320 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa. Si è passati dai 16.717 punti vendita del 2012 ai 13.397 del 2025, con una contrazione complessiva di quasi il 20%.

È questo il dato che emerge sommando le rilevazioni relative a Catania, Palermo, Messina, Trapani, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Marsala, Gela, Caltanissetta ed Enna. Una fotografia che restituisce la dimensione di un fenomeno che interessa l’intero territorio regionale e che rischia di modificare profondamente il volto dei centri urbani.

A guidare la graduatoria delle perdite in termini assoluti sono Catania, con 736 attività in meno, Palermo, che registra una diminuzione di 723 negozi, e Messina, con 509 esercizi scomparsi. Seguono Trapani con 256 chiusure nette, Siracusa con 224 e Ragusa con 216. Il fenomeno riguarda anche Agrigento (-175), Marsala (-152), Gela (-133), Caltanissetta (-115) ed Enna (-81).
La questione è al centro della Giornata delle Chiavi, l’iniziativa promossa da Confcommercio insieme ad Anci, che coinvolge oggi novanta città italiane. Le associazioni territoriali incontrano i sindaci consegnando simbolicamente le chiavi degli esercizi commerciali che hanno chiuso definitivamente. Un gesto per richiamare l’attenzione delle amministrazioni sulla necessità di tutelare il commercio di prossimità e contrastare lo svuotamento delle vie cittadine.

«I numeri che riguardano la Sicilia devono farci riflettere. Perdere 3.320 attività commerciali in tredici anni significa impoverire il tessuto economico e sociale dei nostri Comuni. Quando chiude un negozio non viene meno soltanto un’impresa, ma si perde un presidio di quotidianità, sicurezza, relazioni e servizi per i cittadini. Le conseguenze si avvertono soprattutto nei centri storici, nei quartieri e nelle aree urbane dove il commercio di vicinato rappresenta un punto di riferimento», dichiara Gianluca Manenti, presidente regionale di Confcommercio Sicilia.

Per Manenti occorre superare la logica degli interventi occasionali e costruire una strategia condivisa tra istituzioni e rappresentanze economiche. «Non possiamo limitarci a prendere atto delle saracinesche abbassate. Dobbiamo creare le condizioni affinché aprire e mantenere un’attività commerciale torni a essere sostenibile. Servono politiche urbane capaci di mettere insieme commercio, mobilità, parcheggi, accessibilità, sicurezza e riqualificazione degli spazi pubblici».

In questa direzione si inserisce il progetto Cities di Confcommercio, che punta a coinvolgere le amministrazioni comunali nella definizione di programmi di rigenerazione urbana e commerciale. Tra le priorità figurano procedure più semplici per il riutilizzo dei locali sfitti, una migliore organizzazione della viabilità, collegamenti efficienti e maggiori condizioni di sicurezza nelle aree commerciali.

«Ai Comuni, però, devono essere garantiti strumenti e risorse adeguati. Per questo sosteniamo la necessità di un Fondo nazionale destinato alla rigenerazione commerciale e urbana, che consenta alle amministrazioni di realizzare interventi concreti e duraturi. Salvaguardare i negozi significa investire nella qualità della vita delle nostre città. La desertificazione commerciale non riguarda soltanto gli imprenditori: riguarda tutti i cittadini e il futuro delle nostre comunità», conclude Manenti.

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