Comiso. La battaglia contro la violenza sulle Donne. Due eventi lo scorso fine settimana

Comiso, 16 novembre 2026 – La battaglia contro la violenza sulle donne, è un problema innanzitutto culturale. Per questo motivo la sensibilizzazione deve cominciare dalle scuole. A tal proposito, venerdì 13 novembre, si sono tenuti due eventi importanti, dichiarano il sindaco, Maria Rita Schembari, e l’assessore alle pari opportunità, Giusi Cubisino.

Due eventi importanti quelli di venerdì che hanno visto prima il coinvolgimento degli alunni di quarta elementare della scuola Comiso Centrale, ex plesso Edmondo De Amicis, e poi un incontro/confronto tra le rappresentanti del comitato pari opportunità – ordine Avvocati Ragusa, la casa delle Donne, l’ASP Ragusa, la cooperativa Filotea, la presidente del consiglio comunale di Comiso, l’avvocata Manuela Pepi, per l’iniziativa “Mai bandiera bianca”, campagna di comunicazione istituzionale promossa da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.. In merito ai lavori presentati dai giovani alunni della ex De Amicis, che hanno realizzato delle targhe, con il QR code e immagini di donne che hanno fatto la differenza nella storia, dove inquadrando il code si può ascoltare tutta la vita di queste donne, l’assessore Cubisino ha dichiarato :” Educare significa assumere la responsabilità del mondo e delle generazioni che lo abiteranno – esordisce l’assessore Cubisino citando Hannah Arendt-. L’esposizione delle targhe realizzate dai bambini della Comiso Centrale è un percorso di preziosa memoria, conoscenza e riconoscimento attraverso le storie di donne che hanno lasciato un segno restituendo ai giovani e non solo, l’occasione di comprendere e lasciarsi ispirare. Un ringraziamento ai ragazzi che hanno realizzato e donato questo progetto, alle famiglie, alle insegnanti e alla DS, Romina Bellina, che ci hanno consegnato un messaggio di cittadinanza e un gesto di generosità. Le targhe, sono esposte nei corridoi degli uffici della pubblica istruzione del comune di Comiso”. ” E’ stata un’emozione reale – aggiunge il sindaco- ascoltare questi giovanissimi studenti esprimersi così bene e con dovizia di particolari e capacità espositiva. Ragazzini che hanno fatto un vero lavoro di ricerca e approfondimento grazie alla guida delle loro insegnanti e delle famiglie che, con appassionato lavoro, hanno fatto emergere figure di donne le cui biografie si possono leggere e ascoltare grazie al QR code”. A seguire, sempre venerdì 13 novembre, l’incontro/confronto presso l’aula Consiliare per l’iniziativa “Mai bandiera bianca”. ” L’ ANCE ha rivolto questa iniziativa alla lotta contro la violenza di genere, in particolare quella maschile sulle donne – spiega Maria Rita Schembari -. L’ambito della politica è, ad esempio, un ambito in cui non è facile affermarsi per una donna, quindi è giusto che l’associazione nazionale dei comuni si ponga in prima linea a tutela e a difesa dei diritti delle donne. Particolare risalto – ancora il primo cittadino- l’iniziativa dell’assessore Cubisino che quest’anno vuole dedicare questi eventi, più che ad esempi negativi di uomini violenti, all’esaltazione delle tantissime figure positive di uomini che, al contrario, rispettosi, compagni leali e fedeli che condividono veramente con le donne ogni sforzo nel cammino comune dell’esistenza”. ” La violenza di genere è una questione culturale, sociale e quotidiana – aggiunge Giusi Cubisino – . Per questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia né considerare questa battaglia legata solo al 25 novembre. La campagna “Mai bandiera Bianca” ci consegna un messaggio forte che ci dice che la bandiera bianca non è una resa, ma la volontà delle istituzioni di non arretrare mai nella lotta contro la violenza di genere. L’incontro di venerdì è stata un’occasione di confronto e di condivisione tra istituzioni, professionisti e realtà associative del territorio per fare rete perchè nessuno può affrontare questa sfida da solo. Credo – conclude l’assessore – che una parte fondamentale di questa battaglia si giochi nell’educazione , nelle relazioni che insegnamo a costruire, nel rispetto e nella libertà individuale, oltre che nella capacità di riconoscere la dignità di ogni persona. Costruire dunque, quotidianamente, una cultura diversa. Un ringraziamento alla presidente della Casa delle Donne, Lisa Iudice, la vice, Gianna Dimartino, l’avvocata Elena Frasca, presidente del comitato pari opportunità- tribunale di Ragusa, la presidente del consiglio comunale di Comiso, l’avvocata Manuela Pepi e le rappresentanti delle altre realtà associative, per aver proposto e condiviso con noi questo percorso”

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