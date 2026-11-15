Vittoria celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Vittoria, 15 novembre 2026 – In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Vittoria, attraverso la garante comunale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Rosa Perupato, promuove due iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi, coinvolgendo scuole, associazioni e realtà del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre 2026, con la marcia cittadina «Il Giardino dei Diritti», un momento di partecipazione e sensibilizzazione per richiamare l’attenzione sull’importanza della tutela dei diritti dei più piccoli.

Il corteo partirà alle ore 9 da via Marcello Guglielmino, attraverserà via Cavour e si concluderà in piazza Enriquez. Una rappresentanza di ciascun istituto scolastico parteciperà con striscioni e cartelloni dedicati ai diritti dell’infanzia, lanciando un messaggio chiaro: «Non calpestate i nostri diritti!».

La scelta di piazza Enriquez come punto di arrivo intende anche far conoscere alla cittadinanza gli spazi di aggregazione e socializzazione presenti in città, tra cui il Granaio Culturale e De-stinazione.

L’iniziativa è il risultato di un percorso di collaborazione avviato dalla garante Rosa Perupato subito dopo la nomina. La stessa ha coinvolto i dirigenti degli istituti comprensivi, chiedendo di individuare docenti referenti per costruire una rete di collaborazione stabile sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza.

Hanno aderito: Sonia Baglieri per il Pappalardo, Adriana Minardi per il Rodari-San Biagio, Valentina Amico per Portella della Ginestra, Rosita Massaro per Sciascia-Caruano, Valentina Arangio, Gianmarco Barrano e Antonella Marcellino per il Vittoria Colonna-Giovanni XXIII, Eugenia Lombardo per il Traina e suor Mara per l’Istituto Sacro Cuore.

Alla rete partecipano inoltre la cooperativa IRIDE, il Granaio Culturale, De-stinazione, la Consulta comunale giovanile, Sofia Gentile per il Coro Noi Posso, Hanen per l’associazione Semi Diversi, il presidente del Kiwanis Club Giovanni Scuderetti e Francesco Lucifora per il Kiwanis Kamarina. Hanno aderito anche la pedagogista Lorena Galesi, Antonella Galuppi, Daniela Marchi, Salvatore Iapichino e Cettina Piccione.

Un gruppo ampio e articolato, espressione di diverse realtà educative, sociali e associative, che condividerà un percorso di attenzione e sostegno all’infanzia e all’adolescenza.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 20 novembre, con una visita ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale di Vittoria. Ai bambini ricoverati saranno donati libri, album da colorare e colori, per offrire loro un momento di serenità e vicinanza.

Il materiale è stato acquistato dal Kiwanis Club, presieduto da Giovanni Scuderetti, che ha voluto contribuire concretamente all’iniziativa.

Due giornate per ricordare che la tutela dei diritti dei bambini passa attraverso l’ascolto, la partecipazione e la collaborazione dell’intera comunità.

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