Tragedia al “Vito Di Marco” di Cammarata: muore un tifoso durante Kamarat-Akragas, partita sospesa

CAMMARATA (AG), 15 novembre 2026 — Una tranquilla domenica di calcio, di passione e di rivalità sportiva si è trasformata oggi in una tragedia allo stadio “Vito Di Marco”, di Cammarata, nell’agrigentino, dove era in programma Kamarat-Akragas, gara valida per la decima giornata del girone A di Eccellenza siciliana. Il match, fermo sullo 0-0, è stato prima interrotto e poi definitivamente sospeso dopo che un tifoso della squadra di casa è stato colto da un improvviso e grave malore in tribuna.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si è verificato nel corso del secondo tempo, intorno al 70’ di gioco. L’uomo ha accusato un malore mentre assisteva alla partita dalla tribuna. Immediato l’intervento dei soccorritori presenti allo stadio, con l’arbitro che ha disposto la prima interruzione per consentire ai sanitari di intervenire.

Le condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, proseguendo le manovre per circa un’ora, secondo quanto riportato da Sport Mediaset.

Dopo una prima sospensione di circa venti minuti, la partita era inizialmente ripresa. Poi, vista la criticità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato direttamente sul terreno di gioco, per tentare il trasferimento d’urgenza dell’uomo in ospedale.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per il tifoso non c’è stato nulla da fare. I medici hanno constatato il decesso sul posto. L’arbitro ha così decretato la sospensione definitiva dell’incontro.

Sull’orario esatto dell’interruzione definitiva le fonti differiscono leggermente — alcune parlano del 75’, altre dell’83’ — ma tutte concordano sul punto centrale: davanti a una simile tragedia, continuare a giocare non era più possibile.

A rendere note le generalità della vittima è stato il Kamarat, di cui era assiduo tifoso. Si chiamava Domenico Sciacchitano, di Cammarata.

Avrebbe compiuto 63 anni domani, lunedì 16 novembre.

«In una giornata di sport, tra tensione e passione, ci ritroviamo a salutare per sempre un amico del Kamarat e di Cammarata – scrive il club -. Domenico avrebbe compiuto 63 anni domani. È venuto come sempre allo stadio, stavolta con un sogno in più: gioire per una vittoria così da avere un compleanno più dolce il giorno dopo. Purtroppo, non sarà così. Un malore si è portato via Domenico, lasciando sgomenti amici, familiari e tutta la comunità di Cammarata.»

La SSD Kamarat 1972 ha rivolto «le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Sciacchitano» e ha annunciato la sospensione della comunicazione e delle pubblicazioni social «fino a data da destinarsi», in segno di lutto.

Il cordoglio dell’Akragas

Anche l’** Akragas SLP**, la squadra ospite, ha diramato in serata un comunicato di cordoglio:

«L’ Akragas SLP comunica con profondo dolore che la partita odierna è stata sospesa a causa di un malore che ha colpito in tribuna un tifoso, che purtroppo ha perso la vita nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, con l’atterraggio dell’elisoccorso. La società si stringe con commozione attorno ai familiari e agli amici di Domenico, esprimendo le più sentite condoglianze a nome di tutta la famiglia biancazzurra.

Giocatori in campo, addetti ai lavori, tifosi di entrambe le squadre e l’intero movimento del calcio siciliano si sono stretti nel dolore. Sui social, il Kamarat e le pagine dedicate all’Eccellenza siciliana hanno pubblicato il lutto, con il nastro nero a ricordare Domenico.

Una giornata di sport si è così trasformata in un momento di profondo dolore per due comunità. Il risultato, il campionato, la classifica: tutto passa in secondo piano davanti alla perdita di un uomo che era andato allo stadio, come ogni domenica, per amore della sua squadra.

Credits Franco Assenza

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