Tentato furto in un campo fotovoltaico a Comiso: blitz sventato dalle G.p.G., indagini dei Carabinieri

COMISO, 15 Novembre 2026 — Momenti di forte tensione nella serata di sabato 14 novembre 2026 in contrada Serra Carcara, a Comiso. Un tentativo di furto aggravato e danneggiamento è stato sventato all’interno di un campo fotovoltaico grazie al tempestivo intervento e alla professionalità delle Guardie Particolari Giurate dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza”.

L’episodio si è verificato in prima serata. In seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa, le guardie giurate si sono recate tempestivamente sul posto per effettuare un controllo.

Arrivate nell’area dell’impianto, hanno immediatamente riscontrato evidenti segni di manomissione a carico di diversi inverter. Sul terreno erano inoltre presenti numerosi metri di cavi elettrici già tagliati e accumulati, chiaramente predisposti dai malviventi per essere caricati e portati via.

Intuita la gravità della situazione e la presenza ancora attiva dei responsabili, le G.p.G. hanno allertato la Centrale Operativa del proprio istituto, che si è attivata in tempo reale informando i responsabili dell’impianto e i Carabinieri.

Mentre attendevano l’arrivo dei rinforzi e proseguivano l’ispezione perimetrale, gli operatori hanno sorpreso alcune sagome sospette: si trattava dei malviventi, introdottisi abusivamente nella proprietà privata per portare a termine il colpo.

Vistisi scoperti, i ladri hanno reagito con estrema aggressività. Per intimidire le guardie e guadagnarsi la fuga, gli intrusi hanno rivolto loro pesanti minacce verbali e lanciato pietre nella loro direzione, fortunatamente senza riuscire a colpirle.

La situazione è definitivamente rientrata con l’arrivo sul posto di una pattuglia dei Carabinieri. Alla vista dei militari, i malviventi si sono dati a una precipitosa fuga a piedi nelle campagne circostanti, non risparmiando insulti e espressioni ingiuriose neanche nei confronti degli operatori dell’Arma.

Ultimate le prime operazioni di rito, i militari hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’intrusione, quantificare i danni subiti dagli inverter e repertare il materiale elettrico abbandonato dai fuggitivi. Le indagini sono ora in corso per risalire all’identità dei membri della banda, anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza dell’area.

L’episodio conferma ancora una volta l’efficacia del protocollo “Mille occhi sulla città”, attivato dal Comune di Comiso in collaborazione con la Prefettura di Ragusa, le Forze dell’Ordine e gli Istituti di vigilanza privata, una rete di controllo integrato che continua a produrre importanti risultati per la sicurezza del territorio.

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