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Svolta nell’omicidio di Gaetano Alessandro Barreca, cognato del Vescovo di Ragusa: fermato un 35enne per omicidio volontario aggravato

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GANGI, 15 Novembre 2026 – Arriva una svolta decisiva nelle indagini sull’omicidio di Gaetano Alessandro Barreca, l’allevatore, cognato del Vescovo di Ragusa,  trovato privo di vita lo scorso 1° novembre all’interno della sua azienda agricola in contrada Rolica, nelle campagne di Gangi, nel Palermitano. L’uomo era stato ucciso da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata.

I Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, nei confronti di un uomo di 35 anni, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario aggravato.

L’attività investigativa, avviata immediatamente dopo il ritrovamento del corpo, è stata coordinata dal Procuratore Capo Angelo Vittorio Cavallo e dai sostituti procuratori Gianluca Pergola e Manfredi Lanza. Per ricostruire la dinamica dell’agguato e raccogliere gli elementi decisivi a carico dell’indagato, i militari dell’Arma si sono avvalsi anche del fondamentale supporto tecnico-scientifico degli specialisti del R.I.S. (Reparto Investigazioni Scientifiche).

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